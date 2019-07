Statul e dator la bănci 95 de miliarde de lei. Raportul anual al BNR arata ca Romania este una dintre tarile cu cea mai ridicata expunere a sistemului bancar fata de stat, 21,7% din activele sistemului fiind plasate in credite catre administratia publica. Totalul creantelor asupra sectorului public este de 105,5 miliarde lei la finele lui 2018, 90% dintre acestea reprezentand creantele asupra titlurilor de stat. Anul curent a adus insa sume mult mai mari pe care bancile le-au imprumutat sistemului de stat. In plus, intermedierea bancara este la cel mai scazut nivel din UE, undeva la 23%. Dupa declansarea crizei in 2008, institutiile de credit… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

