Stiri pe aceeasi tema

- Prin Ordinul 32 din 9.02.2018 al președintelui ANRM, prețul de referința al gazului natural la care se calculeaza redevența datorata de producatorii de gaze este stabilit in funcție de prețul mediu de tranzactionare al gazului natural afisat pe site-ul hub-ului ales de ANRM, respectiv PEGAS CEGH Day…

- In total, valoarea dividendelor suplimentare se ridica la 716 milioane de lei, iar distribuirea acestora a fost aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor care a avut loc joi, 6 decembrie. Valoarea dividendului brut este 1,86 lei/actiune, impozitul pe dividende aferent fiind retinut la sursa in cota…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital a crescut cu aproape 31% in aceasta saptamana, pana la 150,015 milioane de lei, Banca Trasilvania, OMV Petrom si Romgaz fiind...

- Energie Alberto de Paoli, grupul Enel: Am redus investitiile in distributie in Romania aproape la jumatate, din cauza reglementarilor din energie Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 15:28 6 Oficialii grupului italian Enel, distribuitor si furnizor…

- Companii Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania: Doar 20% dintre companii considera conditiile de a face business in Romania ca fiind favorabile, iar 34% spun ca sunt nefavorabile Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:54 0 Doar 20%…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat, in ședința de miercuri, distribuirea unui dividend suplimentar de 1,3 lei/acțiune, la solicitarea acționarului majoritar al companiei, statul roman, prin Ministerul Energiei, informeaza un comunicat al companiei, informeaza Mediafax.Suma totala…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat un declin de 0,02%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a urcat cu 0,24%. Indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o apreciere de 0,5%. Indicele…