- "Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand statul roman preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de actionar majoritar putem sa protejam eficient interesele statului roman si putem sa protejam inclusiv forta de munca inalt calificata de la Santierul…

- Ministerul Economiei a anuntat ca a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group, compania urmand sa cesioneze actiuni, gratuit, catre Santierul Naval 2 Mai S.A. Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de…

- Guvernul e zdruncinat de proteste masive ale diferitelor categorii profesionale. Dupa protestul de la ministerul de Interne, a venit randul si pentru cel al economiei. Sute de angajati ai Santierului Naval din Mangalia au pichetat ministerul Economiei.Acestia sunt nemultumiti de faptul ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la 10 ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Ministerul Economiei a anuntat ca firma de stat Romaero si compania americana Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, au semnat un acord de parteneriat industrial care va duce la crearea unui centru regional de echipare si intretinere a a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk. Acordul…

- Companiile ROMAERO si SIKORSKY, parte al grupului Lockheed Martin au semnat, miercuri, un acord de parteneriat industrial ce va asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria naționala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare și intreținere a elicopterului…

- O delegație a Coalitiei Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele acesteia, Alexandru Cumpanașu, a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare a unei discuții anterioare…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea companiilor Cemacon si Cemacon Real Estate de catre PIF Industrial S.R.L si Dedeman, firme care fac parte din acelasi grup. PIF Industrial are ca obiect de activitate acordarea de consultanta pentru afaceri si management. Obiectul de activitate…

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania (TLV) a hotarat sa rascumpere maxim 10.000.000 ale bancii, din totalul de 25.000.000 de actiuni aprobate pentru a fi rascumparate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. 0 000 00

- Unul dintre cei mai mari constructori din lume, compania italiana Fincantieri, a trimis Guvernului Romaniei o oferta de management operational, anuntandu-si intentia de a cumpara 49% din actiunile Santierului Naval Mangalia. Oferta survine blocarii de catre Executiv a vanzarii actiunilor catre olandezii…

- Andrușca a declarat in perioada in care se pregatea sa preia portofoliul de la Economie ca este foarte emoționat și se pare ca acea experiența care i-a adus prejudicii de imagine, l-a traumatizat profund. In prezent, acesta evita pe holurile Parlamentului orice fel de dialog cu presa. Andrușca se…

- Dragoi a declarat, pentru AGERPRES, ca cei aproximativ 80 de mineri aflati in subteran, dar si ceilalti care se aflau in protest au plecat acasa, iar joi dimineata vor relua lucrul. De asemenea, in cursul zilei de joi sunt asteptati la Salina Slanic reprezentanti ai Ministerului Economiei,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea 1 31.01.2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Consulting amp; Construction Investments SA. Actionarii firmei, Mihaela Saioc, care detine sase actiuni, reprezentand 60 din capitalul social, si George Cosmin Stancu, care detine…

- ''Oferta publica de preluare are drept obiect achizitionarea unui numar de pana la 63.273.445 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in posesia ofertantului, reprezentand 55,508% din capitalul social al emitentului. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul ofertei…

- Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM) va ramane companie cu capital integral de stat si va avea un rol definitoriu in exploatarea sustenabila a apelor minerale, ca resurse naturale strategice, a anuntat joi Ministerul Economiei. Ministerul Economiei a venit cu precizari dupa ce joi…

- Numai opt la suta din zecile de sortimente de carnați, analizați intr-un studiu de specialiștii Asociației Pro Consumatori nu conțin aditivi alimentari. In compoziția celor peste o suta de tipuri analizate intra substanțe chimice, conservanți, ba chiar și soluție de dezghețare a… drumurilor (clorura…

- ”Prin urmare, componenta directoratului este dupa cum urmeaza: Georgeta – Corina Popescu, Andreea – Georgiana Florea, Dan – Valeriu Ardelean, Mircea – Toma Modran, Florin - Cristian Tataru”, arata un comunicat al companiei.De asemenea, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat ca statul roman vrea sa iși exercite dreptul de preemtiune și sa cumpere 51% din acțiunile pe care le deține Daewoo la santierul naval Mangalia. "Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval. Si am zis…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Secretar de Stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii, Iuliana Dragalin, si viceministrul Comertului Republicii Populare Chineze Fu Ziying au semnat joi, 28 decembrie, Memorandumul de Intelegere privind lansarea negocierilor bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova…

- Moldova și China au lansat oficial negocierile pe marginea Acordului de liber schimb, relateaza NOI.md. Astfel, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Iuliana Dragalin, și ministrul adjunct al comerțului din China, Fu Ziying, au semnat ieri Memorandumul…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…

- Procedurile pentru vanzarea companiei Alitalia au ajuns la final, in conditiile in care grupul german Lufthansa pare favorit la preluarea transportatorului aerian italian, informeaza un articol publicat joi in cotidianul italian "Corriere della Sera", preluat de AFP. Publicatia mentionata…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 28 decembrie 2017: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 57/2016 privind reglementarea unor masuri in vederea…

