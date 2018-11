Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu a facut nimic pentru a elimina motivele temerilor exprimate de Bruxelles in legatura cu reforma sistemului judiciar polonez si statul de drept, a declarat marti prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, intr-o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri…

- Mai multi judecatori de la Curtea Suprema a Poloniei iesiti la pensie au fost convocati inapoi la munca, dupa decizia provizorie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in favoarea suspendarii legii adoptate de Varsovia privind reducerea varstei de pensionare a magistratilor, relateaza luni…

- Mai multi judecatori de la Curtea Suprema a Poloniei iesiti la pensie au fost convocati inapoi la munca, dupa decizia provizorie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in favoarea suspendarii legii adoptate de Varsovia privind reducerea varstei de pensionare a magistratilor, relateaza luni…

- In schimb Ungaria și-a asigurat sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI. In convorbiri desfasurate…

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si AFP. Comisia Europeana a solicitat o procedura…

- In opinia vicepremierului Jaroslaw Gowin, o decizie a CJUE impotriva reformei judiciare din Polonia ar fi 'contrara Tratatului de la Lisabona si spiritului integrarii europene'.'Daca Tribunalul de la Luxemburg considera ca are competenta sa sprijine pozitia unui mic grup de judecatori polonezi…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa "probabil nu va avea alta optiune" decat "sa ignore" decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme a Poloniei.…