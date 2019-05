Statul de drept din România este STRÂMBAT! Retragerea reformelor judiciare din Romania este privita cu mare ingrijorare in UE – inclusiv societatea civila din țara protesteaza, scrie Frankfurter Rundschau. Publicația germana dedica un amplu articol situației din Romania, pe care il redam mai jos. ”Un baiat in șlapi strange lemne de foc pentru soba. Fața lui este abia vizibila, in schimb este filmata mizeria in care traiește. Apoi apare in prim plan chipul cunoscutului actor roman Victor Rebengiuc. Cu o voce clara el acuza: „Cand zic 200 000, va gandiți la banii pe care i-ați obținut ilegal. Eu ma gandesc la 200 000 de copii care se culca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

