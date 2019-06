STATUL DE DREPT. Alex Coita: Nu trebuie să uităm asta! „De cate ori poți vorbi despre un concept fara sa ai idee despre ce inseamna? De foarte multe ori! Exemplu: STATUL DE DREPT. Statul de drept este folosit ca sinonim pentru orice e bun, frumos, dezirabil, civilizat, occidental și cum mai vreți voi. Stat de drept este un fel de „sa fie bine ca sa nu fie rau." O alta ilustrare e vechii metehne naționale a formelor fara fond. Ce este mai grav, nu s-a ințeles un lucru: statul de drept nu este despre STAT ci despre DREPTATE, DREPTURI și EGALITATE IN FAȚA LEGII. Fetișizarea statului a fost o greșeala. In loc sa genereze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook schimba din nou regulile jocului – de data aceasta nu e vorba doar despre felul in care comunicam sau ne promovam anumite produse. Acum este vorba despre factorul cheie ce pune totul in mișcare: banii. In acest sens, 18 iunie pare a fi o data extrem de importanta și asta deoarece e de așteptat…

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, iese la atac dupa interviul acordat aseara de Liviu Dragnea unui post de televiziune. „Daca nu e "dus complet cu pluta", inseamna ca iși joaca ultima carte: ori la bal, ori la spital”, susține Diaconu pe Facebook, adaugand ca liderul PSD ințelege ca odata trecute alegerile…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac spune ca, in vederea pastrarii actualei majoritati parlamentare, ar putea exista ''un troc'' intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, si premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru eliminarea examenelor de limba romana la Evaluarea Nationala si Bacalaureat…

- Politistii tineri, intrati de curand in sistem, trag un semnal de alarma in privinta conditiilor dure de munca, in special in privinta dotarilor materiale precare ale institutiei. Printr-o postare publica, pe Facebook, o politista din Pascani, ranita grav intr-un accident rutier in timp ce se deplasa…

- Analistul politic Alex Coita scrie: ”Alegerile din Ucraina au fost caștigate de un actord de comedie. Pentru Romania ne trebuie un actor de telenovela.” Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin posteaza, pe Facebook: ”Degeaba se lauda ucrainenii ca sunt primii din zona asta care au un președinte…

- Polițiștii locali de la biroul rutier au fost prezenti la Colegiul Tehnic Remus Raduleț. Elevii au fost interesați sa afle mai multe despre meseria de polițist local, dar au fost curioși și de sfaturile venite din partea oamenilor legii cu privire la comportamentul pe care trebuie sa il aiba pe strada,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a acuzat pe jurnaliștii care l-au intrebat de ce s-a imprumutat Romania de pe piețele externe cu 3 miliarde de euro la o dobanda uriașa ca nu cunosc economie. „Aveți impresia ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat ca sa plateasca salariile sau pensiile? Inseamna…