Stiri pe aceeasi tema

- Programul "Prima Casa" urmeaza sa demareze in forța, asta dupa ca Guvernul a aprobat bugetul pe 2019. Suma de doua miliarde de lei a fost alocata de catre Ministerul Finanțelor Publice in acest an pentru romanii care doresc sa iși achiziționeze o locuința.

- Vești importante pentru romanii care au lucrat intre acești ani. Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut un anunț important despre cat vor primi in plus la pensie. Romanii care au lucrat intre 1975 si 2001 vor primi procente suplimentare la pensie conform ministrului Muncii, Marius Budai. Romanii care…

- ANAF controleaza doua banci, iar in scurt timp va descinde si la a treia! nspectorii de la Direcția Generala a Marilor Contribuabili verifica impozitul pe profit si impozitul pe veniturile obtinute de...

- ANAF (Agenția Naționala de Administrare Fiscala) deruleaza in prezent controale la doua banci, vizand impozitul pe profit pentru caștigurile obținute in anii din urma, potrivit informațiilor transmise Profit.ro de catre ANAF.

- Aproape 9.200 de civili au incasat pensie de serviciu in luna noiembrie, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii. De acest privilegiu beneficiaza fosti procurori, judecatori, grefieri, personal civil navigant din aviatia civila, auditori publici externi ai Curtii de Conturi, personal…

- Veste importanta pentru toți romanii care vor sa se inscrie in programul „Rabla pentru electrocasnice”! La doar doua zile de la lansare, cei de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au facut anunțul care schimba totul! Ce se intampla in perioada urmatoare?

- Perioada sarbatorilor de iarna ii determina pe romani sa fie mult mai generosi decat in restul anului, asa ca aloca mai multi bani pentru cadourile comandate din florarii, in conditiile in care florile nu sunt singurele produse din cosul de cumparaturi, potrivit retelei de florarii Magnolia.…

- Romanii continua sa se imprumute la banci, dar in ultimele luni se constata o scadere a apetitului pentru creditare. Multi dintre romani au avut retineri in acest an sa se mai imprumute la banci, pe...