EximBank a incheiat negocierile cu National Bank of Greece (NBG) pentru a prelua Banca Romaneasca, banca deținuta de statul roman urmand sa-și asigure singura finanțarea pentru aceasta tranzacție, potrivit datelor Profit.ro. Contactat de Profit.ro, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a confirmat informațiile. Potrivit ministrului, un anunț oficial va fi facut in scurt timp, cel mai probabil saptamana viitoare. Ministerul Finanțelor reprezinta statul in acționariatul EximBank, deținuta integral de stat. Vanzarea Banca Romaneasca, subsidiara NBG, catre grupul maghiar OTP a eșuat in primavara…