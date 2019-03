Statul Burnei va introduce sharia de săptămâna viitoare Astfel, incepand cu 3 aprilie, persoanele din micul regat din Asia de Sud-Est se vor supune unui draconic cod penal, care include și amputarea unei maini sau a unui picior pentru infracțiunea de furt. In ceea ce privește pedeapsa capitala aceasta trebuie sa fie "asistata de un grup de musulmani". Brunei, care a adoptat o forma mai conservatoare de Islam in ultimii ani, a anunțat pentru prima data in 2014 intenția sa de a introduce legea shariei, sistemul juridic islamic care impune pedepse corporale stricte. A fost o directiva a sultanului din Brunei, Hassanal Bolkiah care este unul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

