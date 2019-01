Statul acordă numeroase beneficii familiilor care adoptă un copil Persoanele care aleg sa adopte copii au parte de o indemnizație lunara și ar putea beneficia de un concediu pentru un an de zile. Exista anumite conditii care trebuie indeplinite. Salariatii, dar si persoanele care obtin venituri din activitati independente ori agricole, pot beneficia de un concediu de un an de acomodare si pot primi … Articolul Statul acorda numeroase beneficii familiilor care adopta un copil apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

