Statul acordă 70.000 de euro tinerilor. Cum poţi să iei banii Cuantumul acestui sprijin este in valoare de 70.000 euro pe proiect, in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si 50.000 de euro pe proiect se pot obtine in cazul altor activitati derulate la tara.



Obiectivele acestui sprijin, spun autoritatile, sunt crearea de noi activitati neagricole, in special pentru fermele de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general pentru micii intreprinzatori din mediul rural.



Se urmaresc si diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

