- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia, Damen Shipyards Group, au fost finalizate miercuri, iar statul roman va deveni actionar al santierului naval, a anuntat joi Ministerul Economiei. Anuntul a fost facut in timp aproximativ 300 de angajati…

- Peste 300 de sindicalisti de la Santierul Naval Mangalia au protestat cateva ore joi, 22 martie, in fata Ministerului Economiei. Oamenii acuza guvernul de lipsa de viziune in legatura cu situatia companiei. Ministrul Economiei anunta ca au fost finalizate negocierile cu firma olandeza Damen. Statul…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. “Este pentru prima data in ultimii…

- Ministerul Economiei anunta ca a finalizat negocierile cu olandezii de la Damen asupra pachetului majoritar de actiuni de la santierul naval Santierul DMHI Mangalia. Statul roman va renunta sa-si exercite dreptul de preemptiune asupra cotei de 51%, care in acest moment este detinuta de Daewoo Shipbuilding…

- Statul roman va deveni actionar majoritar la santierul Naval DMHI Mangalia, cu un pachet de 51%, in timp ce olandezii de la Damen Shipyards Group vor detine 49%, potrivit oficialilor de la Ministerul Economiei. “Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat…

- Ministerul Economiei a finalizat, dupa mai multe negocieri cu Damen Shipyards Group, acordul prin care constructorul naval olandez preia Santierul Naval Daewoo Mangalia. S a convenit ca statul roman sa nu isi mai exercite dreptul de preemptiune, Damen acceptand, insa, sa cesioneze 2 din actiuni, statului…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un „magazin online” iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult a furat […]…

- Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua…

- Statul intentioneaza sa finanteze afacerile a 250 de tineri, cu cate 180 de mii de lei. In acest sens, Ministerul Economiei si Infrastructurii a realizat un proiect, "Start pentru tineri", care este supus dezbaterilor publice.

- Obligata pentru al doilea an consecutiv sa vireze catre stat 90% din profit, Transelectrica SA informeaza ca ar putea imprumuta bani pentru investitii. Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze.

- Statul roman vrea santierul naval din Mangalia, dar nu stie cum il va prelua de la sud-coreeni de la Daewoo si nici cine ii va fi asociat. Deocamdata, este cert interesul constructorului olandez...

- Procurorul sef DNA a declarat, marti dimineata in cadrul unei dezbateri publice privind frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice, ca statul roman are de recuperat circa 1 miliard de euro ca urmare a hotararilor definitive doar din 990 de dosare instrumentate de DNA.

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca prin solicitarea de autonomie teritoriala care va fi reformulata la Ziua Libertatii secuilor, din data de 10 martie, de la Targu Mures, nu se cere altceva decat recunoasterea unui drept…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, propune ca legislația sa fie modificata și cei care platesc prejudiciile sa nu mai faca închisoare. ”Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii în puscarie reprezinta o solutie. Eu…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.

- "Sunt foarte mari interesele, in primul rand economice, pentru care nu suntem in Schengen. Una dintre consecințele imediate ale aderarii Romaniei la Schengen, va fi un tranzit dublu prin portul Constanța. Acest lucru inseamna ca vom lua din volumul de marfa tranzitat prin portul Rotterdam. Olanda…

- Taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ar trebui recuperate pana pe 31 decembrie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Cand trebuie…

- Tribunalul București a respins ieri cererea lui Florin Talpan in ceea ce privește numele FCSB și obliga CSA la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 10.000 de lei. Aceasta decizie a fost data in prima instanța, iar cei de la CSA au dreptul sa faca apel in 30 de zile de la comunicare. "Respinge…

- Cei aproape 200 de angajați de la Salina din Slanic, județul Prahova, au incetat, miercuri seara, protestul dupa o zi și jumatate de greva. Ministrul Economiei i-a asigurat ca joi il va trimite la ei pe directorul Salrom. Reprezentanții salariaților au mers, miercuri dupa-amiaza, la Ministerul Economiei,…

- Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza Ministerul Turismului intr-un comunicat de presa…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a transmis o interpelare catre Ministerul Economiei, prin care a cerut explicatii cu privire la soarta Santierului Naval din Mangalia. "Asa cum stiti, statul roman doreste sa il nationalizeze si a blocat deja vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii…

- Statul roman a platit pentru ajutoare sociale, in luna decembrie 2017, peste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis judecarea pe fond formulata de SIF MUNTENIA S.A., si a dispus „restituirea catre petenta a sumei de 9.777 lei, achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru. Definitiva”. Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis, in 14 iunie 2017, ca SIF Transilvania, prin…

- Cand trebuie sa recupereze o anumita suma de la contribuabil rau-platnic, știm cu toții ca statul “nu are nici mama, nici tata”. Este, oarecum, și normal sa fie astfel. Totuși, contrar tuturor legilor echitabilitații și, de foarte multe ori, chiar legilor in vigoare, statul roman “uita” sa foloseasca…

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, artagoasa si incapatoare pentru toata lumea, cateva consideratii de la Aristotel citire. Iata-le:"Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoteste ...

- Mihai Antonescu lucreaza in echipa Mercedes-Benz din faimoasa Silicon Valley (SUA) si are ca sarcina verificarea finala a implementarii sistemelor inteligente pe noile modele de masini ale companiei.

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu spune ca un magistrat trebuie sanctionat disciplinar sau penal daca are un comportament neadecvat, insa diversele atacuri asupra Ministerului Public in general si generalizarea…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Zoltan Robert Abraham, un membru UDMR obisnuit cu demnitatile publice, s-a imbogatit din afacerile cu statul roman. Reteta succesului este relativ simpla: se combina contractele primite prin...

- Stire prezentata apocaliptic la ProTv! Dom’le, e nasol, s-a terminoiu cu poporasul roman ingrat cu geniile! 35.000 de persoane din IT (aitisti) au castigat in ianuarie mai putin ca in decembrie. Pagubele variaza intre sapte si zece la suta, extraordinici si extramorocar! Sigur ca a gresit si Statul.…

- Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale peste 70 de milioane de dolari, dupa ce a reziliat trei acorduri petroliere de concesiune, fara sa respecte obligații financiare prevazute de Legea petrolului.

- Un oier din comuna bihoreana Remetea, dupa ce a cumparat o masina scoasa la licitatie de „statul roman”, a ajuns in situatia ca tot „statul roman” sa nu-i permita s-o foloseasca desi, culmea, tot statul il pune sa plateasca impozit pe ea

- Danut Andrusca, in varsta de 49 de ani, a fost propus de PSD pentru a prelua functia de ministru al Economiei, luandu-i locul lui Gheorghe Simon, care nu s-a evidentiat in acest post in ultima jumatate de an.

- Danut Andrusca este la primul mandat de deputat si a intrat in Parlament de pe a doua pozitie a listei de candidati a PSD Neamt (dupa Ioan Munteanu, recent demisionar din Parlament). Nascut pe 19 ianuarie 1969, Andrusca a fost, in perioada 2014-2016, presedinte al Consiliului de Administrare a Conversmin…

- Un plasture cu ace minuscule ar putea incetini aparitia bacteriilor rezistente la antibiotice. Acesta trimite medicamentele direct in sange, iar procedeul nu e deloc dureros. Majoritatea medicamentelor se administreaza oral, iar acest lucru este o problema, spun cercetatorii britanici.Citeste…

- Statul roman ar putea pierde unul dintre cele mai valoroase monumente istorice. Domeniile care i-au apartinut lui Octavian Goga, in valoare de cateva milioane de euro, ar putea ajunge in proprietatea a doi frati, nepoti ai marelui poet, potrivit STIRILE PRO TV.Citeste si: Fost sef al ANAF,…

- Olandezii de la Damen, care au batut anul trecut palma cu Daewoo pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la santierul naval din Mangalia, precizeaza ca a existat o intarziere in procesul de preluare, dar ca se concentreaza pentru obtinerea unui rezultat pozitiv. “A existat o intarziere…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- Guvernul anunta prin vocea premierului Mihai Tudose ca vrea sa preia Santierul Naval Mangalia de la Daewoo. Nu ar fi o problema in sine, doar ca tot acest interes apare in plina tranzactie intre sud-coreeni si Damen din Olanda, firma care detine si santierul de la Galati. Statul a fost invitat de mai…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…