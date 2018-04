Stiri pe aceeasi tema

- Statul a incasat, in martie, peste 46,9 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit unui...

- Pentru plata de catre Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI a pensiilor speciale Statul a scos din buzunar nu mai putin de 585 milioane de lei in anul 2017, cu peste 41% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie, platita de Casa de Pensii a SRI in 2017, a depasit 5100 de lei brut si este cu 22%…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, din cauza conditiilor improprii de detentie, pe langa recursul compensatoriu in urma caruia detinutii sunt scutiti de o parte din pedeapsa, intentioneaza sa-i despagubeasca pe infractorii care si-au ispasit pedepsele in penitenciare in perioada 2012-2017.

- Interesul pentru piața criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este in creștere in Romania, astfel ca a aparut și prima organizație non-guvernamentala care iși propune sa reprezinte aceste interese: United Blockchain Association din Romania (UBA – RO).

- Societatea consiliului local a facut bani frumoși din serviciile oferite in 2017. De la Primaria Timișoara a incasat aproape 27 de milioane de lei, bani la care se adauga și peste 7 milioane de lei veniți din sistemul Timpark și din inchirierea locurilor de parcare. Potrivit raportului…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- S-a dat startul programelor RABLA „Calsic” si „Rabla Plus” atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice. Ministerul Mediului a alocat peste 250 de milioane de lei pentru achizitionarea a peste 20.000 de autovehicule noi. Cei care vor sa acceseze programul Rabla Plus isi vor…

- Un studiu realizat de AirHelp , la nivelul Uniunii Europene, arata ca 85% dintre cetațenii țarilor membre nu știu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene 66% din pasagerii care s-au confruntat cu zboruri intrerupte susțin ca operatorii aerieni nu le ofera informații suficiente despre drepturile…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4,3% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 410 mil. lei, din care bancile au licitat in nume si cont…

- Statul a incasat, in februarie, peste 38,8 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform sursei citate,…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei femei pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ... The post Trimisa in judecata pentru ca a incasat milioane de lei de la APIA appeared first on Renasterea banateana .

- Producatorii de medicamente spun ca au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, pentru a gasi solutii mai rapide la criza medicamentelor deficitare, cum e imunoglobulina, dar nu au primit niciun raspuns. "Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul…

- Programele prin care unele state ale Uniunii Europene vand vize si cetatenie unor persoane din afara UE ar putea submina spatiul european de libera circulatie, facand aceste state europene vulnerabile in fata abuzurilor si coruptiei, au avertizat luni

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de...

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale au efectuat peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de doua milioane de euro. https://www.bzi.ro/perchezitii-de-amploare-la-iasi-facute-de-politistii-de-la-arad-statul-a-fost-prejudiciat-cu-2-milioane-de-euro-641873

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- Trei companii afiliate liderului PL, Mihai Ghimpu, ar fi incasat in ultimii noua ani, prin intermediul institutiilor de stat sau cele municipale, controlate de liberali, venituri de aproximativ jumatate de miliard de lei.

- Li se cer alocatiile inapoi Românii plecati la munca în strainatate care au încasat alocatii pentru cresterea copiilor din ambele tari vor fi nevoiti sa restituie banii. În Bistrita Nasaud autoritatile au descoperit 60 de familii în aceasta situatie. Românii…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Fiscul e cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au fost…

Suma alocata pentru 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat.

- De multi ani imi impun, ca ziarist, sa nu reactionez partizan politic. Ca ziarist, consemnezi declaratii si le prezinti publicului. De aceea, nu sunt de acord cu ce face Malin Bot, fost coleg la Adevarul. In postura lui, nu mai este ziarist, este protestatar, luptator de guerila urbana. Orice, nu ziarist.…

- Anul trecut, Metrorex a obtinut venituri de 263 de milioane de lei din vanzarea de cartele de calatorii si abonamente, in comparatie cu suma de 254 de milioane de lei obtinuta in 2016, potrivit datelor transmise de companie pentru ZF. Potrivit inregistrarilor contabile ale companiei suma…

- Printr-un proiect european accesat de Spitalul Municipal din Timișoara se incearca scaderea ratei de mortalitate in cazul nou-nascuților. Romania este pe primul loc in clasamentul european la acest capitol, cu un procent de 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene.

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu. Mai exact, proiectul…

- Incasarile din impozitele pe proprietate au crescut cu peste sase milioane de lei, in prima luna a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 31 ianuarie 2018, Directia Fiscala Brasov a incasat de la contribuabili, persoane fizice si persoane juridice, impozite locale in valoare…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Dezinteresul romanilor pentru Programul “Prima masina“ a determinat guvernantii sa scada an dupa an plafonul de garantii, ajungand de la 350 milioane lei in 2015 – primul an de derulare a programului – la doar 10 milioane de lei in 2018, si acestia ramasi din suma alocata anul trecut.

- Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

- Sursele de venit ale bugetului Uniunii Europene includ contributiile primite de la statele membre, taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE si amenzile impuse intreprinderilor care nu respecta normele europene. Iar contributiile de la statele europene sunt calculate in functie de…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina, a afirmat duminica seara ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, citat de AFP, scrie Agerpres.

- Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 534 milioane lei, din care bancile au licitat in nume…

- Statul a investit peste 150 de milioane de euro pentru construcția a doua hidrocentrale pe raul Jiu, iar acum trebuie sa le treaca in conservare. Curtea de Apel București a anulat autorizațiile de construcție chiar inainte de darea lor in folosința.

- Guvernul trebuie sa faca rost de 74 de miliarde de lei, in 2018, pentru a putea sa-si onoreze toate platile pe care le are de facut. Concret, statul trebuie sa imprumute 206 milioane de lei pe zi, adi...

- Statul a incasat in decembrie peste 15,2 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a inregistrat anul trecut venituri in valoare de peste 6 milioane de lei, pe fondul unei cresteri a numarului de turisti cu 11%, comparativ cu anul 2016, releva datele statistice ale Primariei Hunedoara. "Anul trecut, Muzeul Castelul Corvinilor a fost…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a inregistrat in 2017, pe aeroporturile Otopeni si Baneasa Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, se arata intr-un comunicat transmis marti de companie. Potrivit CNAB,…

- Ioan Badea, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, omul de afaceri este acuzat de schimbarea…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…