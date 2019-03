Stiri pe aceeasi tema

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- Romania a imprumutat, miercuri, 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 si 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura iesire pe pietele externe, informeaza profit.ro. Investitorii au subscris, in total, peste 7,2 miliarde de euro, cererea pentru obligatiunile…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Afacerile din sectorul de posta si curierat au depasit pragul de 4 miliarde de lei in 2018, urmare a cresterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe internet, estimeaza analistii de la KeysFin. Pe fondul dezvoltarii serviciilor logistice si a cererii in crestere pentru transportul de marfuri,…

- Leonardo Badea a subliniat, in discursul sau, ca este o evoluție pozitiva pe piața asigurarilor in primele noua luni ale anului 2018 fața de aceeași perioada a anului 2017: ”In acest moment, avem o evoluție pozitiva, o creștere cu 2,1% pe primele noua luni ale anului 2018 fața de perioada similara…

- "Incercam sa anticipam pasii urmatori ai bancilor. Probabil ca unul dintre pasi va fi ca, in noile contracte, bancile sa-si mareasca marja fixa, pentru a-si ascunde eventual aceasta scadere a ROBOR. Abia asteptam sa vedem un astfel de fapt. Va urma alta serie de masuri. Daca stam si discutam ce inseamna…