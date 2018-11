Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend va avea loc sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Duminica, printre mlastinile lasate de rotile imense ale utilajelor si de ploaia care a lovit Bucurestiul in ultimele zile, isi vor face aparitia aproximativ 20.000 de enoriasi adusi...

- CHIȘINAU, 8 nov - Sputnik. Parlamentul a ratificat joi Acordul de finanțare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare în vederea realizarii Proiectului de înregistrare si evaluare funciara. Deputatului comunist Oleg Reidman a criticat dur decizia…

- CHIȘINAU, 8 nov - Sputnik. Parlamentul a ratificat joi Acordul de finanțare dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare în vederea realizarii Proiectului de înregistrare si evaluare funciara. Deputatului comunist Oleg Reidman a criticat dur decizia…

- Desi aflata in insolventa, celebra firma Tel Drum continua sa castige contracte in Teleorman, fostul fief al liderului PSD, Liviu Dragnea, scrie ziare.com. Este vorba de un contract de 7,2 milioane de lei pentru reabilitarea unei scoli in Zimnicea, care a fost dat luna trecuta acestei societati,…

- Catedrala Mantuirii Neamului este construita in proportie de 95%, in ceea ce priveste stadiul "la rosu", insa, potrivit Patriarhiei Romane, cea mai mare biserica din Romania mai are mult pana sa fie finalizata.

- Doua treimi din mașinile second hand vandute in Romania au kilometrajul masluit. Falsificarile sunt chiar grosolane și pot ajunge la sute de mii de kilometri. Prin aceasta inșelaciune, in numai 3 luni, samsarii au incasat peste 45 de milioane de euro.

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…

- Hidroelectrica, cel mai profitabil producator de energie electrica din Romania, a semnat marți un contract cu Patriarhia Romana pentru furnizarea de electricitate. Compania de stat va alimenta atat Catedrala Mantuirii Neamului, cat și alte lacașe de cult. Compania nu a precizat nici cantitate și nici…