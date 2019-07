Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a primei doamne a SUA, Melania Trump, dezvelita in orasul sau natal din Slovenia a starnit controverse, unii localnici fiind de parere ca aceasta seamana cu o "strumpfita", insa artistul autor a declarat ca a vrut sa provoace un dialog despre situatia politica din America, potrivit BBC.Sculptura…

- O statuie a primei doamne a SUA, Melania Trump, dezvelita in orasul sau natal din Slovenia a starnit controverse, unii localnici fiind de parere ca aceasta seamana cu o "strumpfita", insa artistul autor a declarat ca a vrut sa provoace un dialog despre situatia politica din America.

- O statuie in marime naturala a Melaniei Trump a fost dezvaluita publicului vineri in orasul natal al Primei Doamne, Sevnica, Slovenia. Cioplita din trunchiul unui copac de catre un artist local, Ales Zupevc, statuia nu a fost primita prea bine de rezidenti care spun ca „nu seamana deloc cu Melania”…

- Pe masura ce lumea se încalzește din cauza schimbarilor climatice induse de om, majoritatea se așteapta sa vada mai multe zile când temperaturile ating 32 de grade Celsius sau mai mult. Vedeți cum s-a schimbat pâna acum orașul tau natal și cu cât este mai cald. Monitorul…

- Fostul președinte nu doar ca a fost primit cu o ovație in picioare, dar a fost rasplatit și cu un cantec “MVP” al mulțimii din Toronto. Drake nu prea este ignorat, in special in orașul sau natal din Toronto, unde se afla echipa Raptors iar rapperul deține și titlul de “ambasador global” pentru echipa…

- O personalitate importanta a muzicii romantice din secolul al XIX-lea, elevul preferat al lui Frederic Chopin, pianistul Carl Filtsch, este omagiat la acest sfarsit de saptamana printr-o serie de evenimente care au loc in orasul sau natal, Sebes. Zilele Muzicale "Carl Filtsch" au debutat…

- Doua persoane, printre care o eleva în vârsta de 12 ani, au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite într-o stație de autobuz din orașul japonez Kawasaki, de catre un barbat înarmat cu doua cuțite, transmite Mediafax, citând BBC și The Guardian. A doua persoana care…

- Puțina lume ștoie ca CRBL se afla la a doua casnicie. Artistul s-a casatorit primma oara la varsta de 20 de ani, cu o tanara din orașul sau natal. CRBL formeaza o familie, de 11 ani, cu o blonda superba, Elena. Aceasta l-a facut tatic și i-a daruit o fetița, Alesia, care are opt ani. Soția lui CRBL…