Stiri pe aceeasi tema

- O statuie egipteana, asemanatoare cu cea a faraonului Tutankhamon, a fost vânduta în cadrul unei licitații cu suma de 4,7 milioane de lire sterline (5,97 milioane de dolari), în ciuda protestelor care vin din Cairo, deoarce relicva ar fi fost furata, scrie CNN.Statuia care masoara…

- Ambasada Egiptului la Londra a cerut Ministerului britanic de Externe sa impiedice vanzarea unui portret sculptat al lui Tutankhamon, propus spre vanzare in cadrul unei licitatii pe care Christie's o va organiza in luna iulie, in vederea returnarii sale autoritatilor de la Cairo, informeaza AFP.…

- Un iepure din otel inoxidabil sculptat de Jeff Koons si inalt de 91 cm a devenit cea mai scumpa lucrare realizata de un artist in viata vanduta la o expozitie, fiind vanduta de Christie's cu suma record de 91, 1 milioane de dolari, anunta CNN.

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP. "Rabbit", un mulaj din otel al unui iepure gonflabil…

- O sculptura a artistului american Jeff Koons s-a vandut miercuri pentru suma de 91,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de Christie's la New York, stabilind astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Rabbit", un mulaj din…

- Realizata in 1986, sculptura din otel inoxidabil care masoara 104 centimetri, una dintre cele mai cunoscute lucrari ale secolului 20, a fost adjudecata contra unui pret cu 20 de milioane de euro mai mare decat cel estimat, scrie Reuters. In noiembrie 2018, pictura „Portrait of an Artist (Pool With Two…

- Este vorba despre un record pentru artist in cadrul unei licitatii. Pretul include taxe si comisioane. Este prima data cand un tablou impresionist atinge suma de 100 de milioane de dolari. Panza de 72 de cm pe 92 cm face parte dintr-o serie pictata de Monet in timpul iernii 1890-1891 in casa din Giverny,…

- Arheologii au dezvaluit, joi, in vestul orasului Luxor, un mormant neobișnuit de mare datand din timpul celei de a XVIII-a dinastii egiptene. El ar fi apartinut unui nobil pe nume Shedsu-Djehuty. Mormantul care a fost descoperit in anul 2018 are o vechime de 3.500 de ani, o dimensiune de 450 de metri…