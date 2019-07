Stiri pe aceeasi tema

- Mateo Kovacic, 25 de ani, va juca la Chelsea in urmatoarele 5 sezoane. Jucatorul croat a fost imprumutat campionatul trecut de la Real Madrid și a caștigat Europa League cu englezii, terminand pe locul 3 in Premier League. „M-am simțit foarte bine in timpul imprumutului la Chelsea, imi plac Londra și…

- Un portret sculptat care il reprezinta pe faraonul Tutankhamon va fi scos la licitatie joi la Londra, in pofida opozitiei exprimate de autoritatile din Cairo, care au solicitat - in van - anularea vanzarii si restituirea acestei opere de arta statului egiptean, informeaza AFP. Lucrarea, un cap sculptat…

- Ambasada Egiptului la Londra a cerut Ministerului britanic de Externe sa impiedice vanzarea unui portret sculptat al lui Tutankhamon, propus spre vanzare in cadrul unei licitatii pe care Christie's o va organiza in luna iulie, in vederea returnarii sale autoritatilor de la Cairo, informeaza AFP.…

- Manifestantii care au protestat marti la Londra impotriva presedintelui Statelor Unite au expus o sculptura uriasa care il reprezinta pe Donald Trump ca un copil asezat pe o toaleta aurita, scriind mesaje pe Twitter, relateaza DPA. Statuia inalta de cinci metri, produsa in China, este…

- Bijuterii in valoare de 3,5 milioane de euro, imprumutate artistei Rita Ora pentru a le purta la Festivalul de Film de la Cannes, au fost uitate intr-un avion, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Persoana desemnata sa transporte bijuteriile si-a uitat bagajul de cabina in care se aflau bijuteriilor.…

- Arheologii au dezvaluit in vestul orasului Luxor, un mormant neobisnuit de mare datand din timpul celei de a XVIII-a dinastii egiptene, relateaza DPA, titreaza Agerpres. Mormantul, cu o vechime de 3.500 de ani, o dimensiune de 450 de metri patrati si optsprezece porti de intrare, ar fi apartinut unui…

- Arheologii au dezvaluit, joi, in vestul orasului Luxor, un mormant neobișnuit de mare datand din timpul celei de a XVIII-a dinastii egiptene. El ar fi apartinut unui nobil pe nume Shedsu-Djehuty. Mormantul care a fost descoperit in anul 2018 are o vechime de 3.500 de ani, o dimensiune de 450 de metri…