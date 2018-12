O statuie care o reprezinta pe sufrageta Emmeline Pankhurst a fost inaugurata vineri in Manchester, la exact 100 de ani dupa ce femeile din Marea Britanie cu varste de peste 30 de ani au votat pentru prima data, informeaza AFP.



Emmeline Pankhurst (1858-1928), originara din Manchester, a infiintat Women's Social and Political Union (WSPU) in 1903. A militat activ, alaturi de cele trei fiice ale sale - Christabel, Adela si Sylvia -, pentru ca femeile sa obtina dreptul de a vota in Marea Britanie si a fost incarcerata si eliberata de 11 ori.



Statuia care ii este dedicata,…