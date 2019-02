Statuia faraonului Ramses al II-lea a fost luminata vineri in zori de razele soarelui la Abu Simbel, in sudul Egiptului, un fenomen care are loc doar de doua ori pe an, informeaza AFP.



Cele doua temple de la Abu Simbel, sculptate in stanca pe un deal cu vedere la Nil, in Egiptul de Sus, se afla la 200 km sud de Assuan.

Dedicate lui Osiris si lui Isis, cele doua temple fost construite de catre unul dintre cei mai faimosi faraoni, Ramses al II-lea, care a condus Egiptul intre anii 1279 si 1213 i.Hr..



Foto: (c) Amr Nabil / AP

Numerosi vizitatori,…