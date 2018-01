Statuia lui Eminescu, vandalizată. Record într-un județ al României Pana acum, mana muzei poetului a fost furata de aproape 30 de ori, in ciuda faptului ca polițiștii patruleaza in zona și sunt camere de supraveghere. Ultima oara s-a intamplat la sfarșitul anului trecut. Pe 17 decembrie, cațiva tineri s-au apropiat de statuie și s-au fotografiat. Apoi, unul dintre ei a rupt mana muzei și a fugit. Scene asemanatoare se repeta aproape in fiecare an, iar autoritațile par depașite de situație, informeaza TVR. Astfel, la inceput de an, un artist plastic trebuie sa refaca statuia pentru ca de ziua lui Eminescu opera de arta sa fie intacta. Aceasta se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Statuia lui Mihai Eminescu din municipiul Galati, considerata cea mai veche din tara, a fost din nou vandalizata, mana muzei poetului fiind furata la sfarsitul lunii decembrie, autoritatile incercand sa dea de urma hotilor pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona, intre timp…

- Statuia lui Mihai Eminescu din centrul Galațiului ar putea intra in Cartea Recordurilor. Și asta pentru ca este cea mai vandalizata opera de arta din țara, iar acum este din nou victima hoților.

- Furata de sub nasul paznicilor si din bataia camerele de supraveghere. Este vorba despre mana muzei lui Mihai Eminescu, prima statuie din Romania inchinata poetului national, realizata in anul 1911 de sculptorul Frederic Storck. Mana muzei statuii aflata in parcul Eminescu din Galati, a fost din nou…

- Statuia ce-l reprezinta pe fotbalistul Lionel Messi, amplasata pe Paseo de las Glorias din Buenos Aires, a fost vandalizata, duminica, informeaza marca.com.Este a doua oara cand statuia lui Messi a fost vandalizata, de la dezvelirea acesteia, in 28 iunie 2016. In ianuarie, din statuie a mai…

- Statuia a fost taiata la nivelul gleznelor, iar autorii faptei au disparut. Autoritatile au hotarat sa duca sculptura la Direcția de Monumente și Opere de Arta din capitala Argentinei, unde urmeaza sa fie refacuta. Este pentru a doua oara cand statuia fotbalistului argentinian este vandalizata,…

- Statuia lui Lionel Messi din Buenos Aires, Argentina, a fost vandalizata. Statuia a fost lasata fara picioare, iar autorii faptei au disparut instant. Poliția face cercetari și încearca sa-i gaseasca, potrivit dcnews. Autoritațile au dus statuia la Direcția…

- Statuia lui Lionel Messi din Buenos Aires, Argentina, a fost vandalizata duminica seara. Statuia a fost distrusa dupa ce i-au fost taiate picioarele. Pana acum, poliția argentiniana nu are detalii despre autorii faptei. Autoritațile au decis sa duca statuia la Direcția de Monumente și Opere de Arta…

