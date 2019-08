Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata, la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara", transmite Agerpres.…

- Duelurile pentru medaliile mondiale incep azi pe planșele din sala BOK de la Budapesta. Printre protagoniști este și Ana Maria Popescu, spadasina din Romania care ocupa prima poziție pe grila de 64. A avut un sezon complicat, insa CM din Ungaria ofera cele mai multe puncte pentru calificarea la Jocurile…

- Primarul Kovacs nu este numai evazionist ci și discriminator notoriu. Este doar primarul maghiarilor uitand ca in oras traiesc și foarte mulți romani care platesc taxe și impozite. Daca pentru pelerinii din Ungaria ce au venit in pelerinaj religios in Romania și-a facut timp sa ii intampine la Gara…

- Situația cimitirului de la Valea Uzului ar putea fi discutata cu MApN ungar Reprezentantii organizatiilor romanesti care au venit la cimitirul de la Valea Uzului sa comemoreze eroii romani.(6.6.2019) Foto: Agerpres. Situația cimitirelor militare din România și Ungaria, în special…

- Autor: Petru ROMOȘAN Dupa alegerile europarlamentare, incheiate cu rezultate cu totul neasteptate, dupa succesul presedintelui pe final de mandat, Klaus Iohannis, cu referendumul sau pe justitie, peisajul politic romanesc apare profund schimbat, bulversat. Doua sunt subiectele care domina si care vor…

- Dosar penal deschis pentru distrugeri la cimitirul de la Valea Uzului Reprezentantii organizatiilor romanesti care au venit la cimitirul de la Valea Uzului sa comemoreze eroii romani.(6.6.2019) Foto: Agerpres. Politia Româna a deschis un dosar penal pentru distrugerea portii de acces…

- Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Romaniei in Ungaria pentru a da explicații privind incidentele de joi de la Cimitirul militar din Valea Uzului, transmite Digi24 Vicepremierul Zsolt Semjen a scris, joi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In perioada 29-31 mai 2019, la Facultatea de Automatica și Calculatoare (UPT), va avea loc cea de-a XIII-a ediție a simpozionului internațional SACI (Symposium on Applied Computational Intelligence). Peste 100 de specialiști din 20 de țari din Europa, America de Nord și Sud, Asia și Africa…