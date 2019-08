Statui ale unor femei celebre pe străzile New York-ului

Pe strazile New York-ului au fost amplasate 10 statui ale unor femei celebre. Nu lipsesc copiile in marime naturala și bronz ale unor vedete ca Oprah Winfrey, Jane Goodall, Pink sau Nicole Kidman. Fiecare are o placuta pe care ii sunt inscripționate meritele.