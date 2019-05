Staţiunile turistice, schimbare RADICALĂ. Anunţul ministrului Bogdan Trif "In momentul de fata e un numar de 100 de locuri de cazare. Discutand cu foarte multi primari, factori de decizie, am constatat ca acest numar de locuri creeaza un impediment, motiv pentru care ca anunt acum ca acest numar de locuri o sa fie mult redus. Urmeaza sa modificam legislatia de atestare a statiunilor si vom avea un numar mult redus, astfel incat sa putem sa permitem localitatilor sa poata sa devina statiune turistica. Ma refer la statiunea care are si potential", a aratat ministrul Bogdan Trif. In prezent, statiunile de interes national trebuie sa dispuna de un numar minim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, luni, la Deda, ca urmeaza sa fie modificata legislatia de atestare a statiunilor turistice, una dintre modificari vizand reducerea numarului minim al capacitatii de cazare, astfel incat localitatile sa

- FOTO – Arhiva Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca inspectia tehnica periodica (ITP) solicitata in Programul Rabla va fi eliminata pentru „o masina care sta in curtea unui cetatean”, potrivit Agerpres. Ea a precizat ca acesta decizie a fost luata pentru a nu bloca un sistem care se…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a vorbit joi, la Ploiești, despre principalele probleme semnalate de dascalii din județe și pentru care noua Lege a educației ar trebui sa ofere soluții. Printre aspectele de reclamate s-au numarat evaluarile la clasele primare și gimnaziu, respectiv admiterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes național supuse consultarii la referendumul din 26 mai, impreuna cu alegerile europarlamentare. "Am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme…

- TVR si Primaria Brasov au avut, miercuri, primele discutii oficiale privind organizarea in parteneriat a editiei de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, reprezentantii municipalitati brasovene propunand luarea in calcul a unei alte locatii pentru desfasurarea evenimentului, care, pana acum,…

- Se schimba ora in Romania! De acum E OFICIAL: anuntul facut de autoritati Romania va trece la ora de vara in ultimul weekend al acestei luni, pe data de 30 martie, cand ora 03:00 va deveni ora 04:00. Va fi aceasta ultima schimbare a orei pentru tara noastra? Decizia a fost luata in Parlamentul European,…

- Turismul balneo este o prioritate si, de aceea, statiunile balneo vor primi finantare pentru proiectele privind dezvoltarea infrastructurii turistice in cuantum egal cu cea acordata celor de interes national, potrivit ministrului Turismului, Bogdan Trif. Conform unui comunicat remis AGERPRES, Ministrul…

- Turismul este un adevarat motor al dezvoltarii economice, iar principalul obiectiv al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este de a mentine Europa in topul destinatiilor turistice la nivel mondial, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, in cadrul Comisiei de Transport…