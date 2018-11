Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii de pe Valea Prahovei si Poiana Brasov au vandut aproape toate locurile de cazare pentru minivacanta de 1 Decembrie. Preturile au pornit de la 230 de lei pentru o camera single si au depasit 700 de lei pentru o persoana intr-o camera dubla la 5 stele. Tarifele includ o masa festiva.

- Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in aceasta perioada, angajații, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia,…

- Cele mai mari prețuri la chirii sunt in prezent in Alba Iulia, unde pentru trei zile se platește și 1.500 de euro. Minivacanța de 1 decembrie și parada de Ziua Naționala a dus la o explozie a prețurilor chiriilor. Pentru ca nu exista suficiente spații de cazare in oraș. Localnicii cer pentru trei zile…

- Sute de anunturi de inchirieri camere sau locuinte in Alba Iulia pe perioada minivacantei de Ziua Nationala sunt postate pe cele mai mari platforme online de profil, in conditiile in care in hoteluri si pensiuni locurile sunt rezervate de un an, iar putinele camere disponibile sunt foarte scumpe. Pentru…

- Vacanțele de Revelion sunt mai scumpe in multe dintre stațiunile din Romania decat sejururi in aceeași perioada in țari exotice precum Thailanda, arata o analiza a operatorului de turism Christian Tour. Multe dintre pensiunile din Maramureș, Bucovina, ori resorturi de lux din Baile Felix și de pe Valea…

- Compania de stat Tarom a anunțat ca, din aceasta luna, reduce prețurile pentru cursele de Oradea și Suceava. Astfel, potrviti unui anunț al operatorului, din 28 octombrie, tarifele pentru o călătorie dus-întors pe cursa București - Suceava încep de la 56 euro. …

- La sfarșitul lunii noiembrie, salariații vor beneficia de o minivacanța de trei zile. Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in…

- A inceput deja nebunia in agentiile de turism, dar si in unitatile de cazare de pe litoral. Sunt oferte de nerefuzat pentru turistii care vor sa vina la mare in extra sezon. Pana in acest moment cele mai vandute vacante au fost pe litoralul Marii Negre. Din acest weekend incepe “Litoralul pentru toti”,programul…