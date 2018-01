Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- Pozitie comuna fata de autonomie, semnata la Cluj de partidele maghiare. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, potrivit ziuadecluj.ro , ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune privind autonomia. UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un parteneriat strategic care…

- Este oficial: persoanele care s-au pensionat in perioada 2012 - 2013 vor primi mai multi bani din 1 aprilie 2018, cu un an mai devreme decat era preconizat anterior.Proiectul de lege care permite valorizarea pensiilor a fost publicat in Monitorul Oficial.

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

- Romulus Barbescu, primarul comunei Bautar, paseste cu dreptul in 2018, dupa ce la sfarsitul anului trecut semna, cu Ministerul Dezvoltarii, doua contracte importante, in valoare de 49.937.049 de lei. Unul dintre ele, in suma de 27,041,285, vizeaza introducerea retelelor de canalizare in satele Bucova,…

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…

- Conform deciziei premierului, Carabulea - secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat - va semna toate documentele necesare in vederea exercitarii atributiilor primite la ANRM. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea lui Gigi Dragomir din functia de presedinte,…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Continua dezbaterile la bugetul de stat pentru anul viitor Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor s-a dezbatut, si marti, în Parlament, în ritm alert, ceea ce a adus critici din partea opozitiei. Reporter, Catalin Purcaru: "Dupa mai bine de patru ore de dezbatere,…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Vineri, 15.12.2017, in prezenta primarului George Scripcaru, a viceprimarului Costel Mihai si a mai multor consilieri locali, a fost semnat, de catre reprezentantii BERD si SC RATBV SA, contractul de finantare pentru modernizarea transportului in comun prin achizitionarea a 105 de autobuze. Valoarea…

- Puterea a reusit azi sa astupe gura Opozitiei, dupa blocada impusa de USR la sedinta de saptamana trecuta a plenului Camerei Deputatilor, cand nu s-a reusit votarea Legilor Justitiei. Deputatii au votat modificarea regulamentului Camerei Deputatilor cu 176 voturi pentru, 88 impotriva, 3 abtineri…

- Miercuri, plenul Camerei Deputatilor va da votul pentru propunerea de modificare a regulamentului initiata de Florin Iordache, care va permite coalitiei PSD-ALDE sa evite dezbaterile pe legile controversate. Tot miercuri, plenul va dezbate ultimele doua proiecte din pachetul de trei legi care modifica…

- Finantele lanseaza programul "Tezaur". Care este valoarea titlurilor de stat si de unde se pot cumpara Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, intr-un comunicat transmis luni, ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei…

- Primarul municipiului Dej, Costan Morar, a declarat vineri presei ca primaria a amplasat in cartiere rezervoare cu apa industriala. ”De miercuri s-a sistat apa in Dej in urma efectuarii unei lucrari de racordare la conducta magistrala de alimentare a municipiului a localitatii Nima de catre…

- Statutul judecatorilor si procurorilor Deputatii au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/ 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, votul final urmând sa fie stabilit în viitoarea sedinta a Biroului Permanent.…

- Unul dintre cele mai importante proiecte pe infrastructura din Bistrița-Nasaud a primit finanțare integrala, a anunțat astazi președintele de Consiliu Județean Radu Moldovan. Cand vor fi ca in palma cei 85 de kilometri:

- Consiliul Local Suceava a aprobat cu majoritate de voturi, in sedinta de marti, majorarea taxelor si impozitelor locale cu 19%, in medie, incepand de anul viitor. Proiectul de hotarare initiat de primarul liberal al Sucevei, Ion Lungu, a fost adoptat cu 12 voturi pentru, ale consilierilor PNL si PMP,…

- USAMV SRL. Sucurile probiotice si berea Student intra pe piata privata Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca isi va vinde produsele proprii pe piata privata, atat in magazinul sau, cat si pe internet, si va infiinta un centru de tranfer tehnologic de 10 milioane…

- Administratorii hotelurilor din statiunile balneoclimaterice s-au alarmat, pe buna dreptate, dupa ce Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a introdus in Proiectul de lege a redevențelor un amendam...

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Luni, 20 noiembrie 2017, la Scoala Gimnaziala "Ion Ghica" Iasi a avut loc Festivalul Mandria de a fi roman, editia I, etapa locala, ce face parte din proiectul cu acelasi nume, coordonatori fiind doamna profesor Ana-Maria Zaharia si doamna profesor pentru invatamant primar, Loredana Bortas. Proiectul…

- Legea care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, adoptata tacit in Senat Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor declarate de utilitate publica, dupa ce aceasta…

- Initiativa legislativa prin care se propune modificarea OG 26/2000 privind organizarea si functionarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor a avut termenul de adoptare tacita in 20 noiembrie 2017. Proiectul social-democratilor nu a mai fost dezbatut in plenul Senatului din lipsa de cvorum,…

- Legea Fondului Suveran de Investiții a fost depusa, în Parlament, de Partidul Social Democrat. Acestea ar fi necesare pentru „stimularea economica” si „dezvoltarea anteprenoriatul”, dupa cum spun cei de la PSD. Proiectul de lege prevede ca institutia este detinuta…

- Proiectul initial a fost modificat in cadrul comisiei juridice din Senat, prin mai multe amendamente admise. Raportul cu amendamente va fi supus votului senatorilor luni dupa-amiaza. Astfel, se adauga in textul Ordonantei 26/2000 urmatorul articol: 48^1 "Asociatiile, fundatiile si federatiile au obligatia…

- „ Vorbim de eliminarea nevoii de a face deplasari la instituțiile aflate in centrul orașului odata cu reducerea birocrației, prin eliminarea formalitaților inutile, prin depunerea online a declarațiilor și a cererilor, dublata de un transport in comun rapid și confortabil. Taxarea locurilor de parcare…

- 'Pretul apelor termominerale, deci apele pe care le folosim efectiv, inclusiv apele cu temperatura mai ridicata, termale, va creste intre 40 si 230 de ori. Deci, daca aceasta lege va fi promulgata in formula actuala, noi o sa mai rezistam cativa ani cu contractele pe care le avem, pana prin 2020,…

- Un proiect de o importanta deosebita pentru persoanele cu dizabilitati din judet a fost implementat marti, 14 noiembrie, in Zalau, la un an de la lansarea lui. “Imbunatatirea accesului la servicii socio-medicale pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Salaj” este un proiect implementat de Asociația…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea legii care permite trecerea ELCEN la Primaria Capitalei. Mai exact, este vorba despre legea prin care a fost aprobata Ordonantei de urgenta nr. 61/2017, care permite "mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul…

- CCR a declarat neconstituționala legea care permitea partidelor sa pastreze sumele primite ilegal in campanii. Curtea a admis, astfel, sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. ”In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,…

- Camera Consultantilor Fiscali despre Split TVA: Nu este optional, va afecta orice persoana impozabila Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata…

- Termenul de adoptare tacita s-a implinit pe 30 octombrie, iar nota de adoptare tacita a fost citita marti in plen de presedintele de sedinta senatorul Niculae Badalau. "Prin aceasta propunere legislativa se urmareste adoptarea unui set de masuri de executare a pedepsei cu caracter judiciar…

- Universitatea Babes Bolyai, singura din tara care are pe mana castelul unei importante familii nobiliare, se pregateste sa reabiliteze bijuteria arhitecurala. Desi a fost un bun lasat judetului Bistrita-Nasaud, la noul domeniu nobiliar vor avea acces doar cadrele universitare si studentii.

- Vineri, 4.11.2017, primarul Comunei Valea Viilor, Pinte Ilie Avram, si primarul Satului Plop (Republica Modova), Aurel Guțanu, au semnat un Acord de Infrațire intre cele doua localitați. Read More...

- Primele zeci de proiecte au început implementarea în Regiunea Nord-Vest cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020. De asemenea, conform reprezentanților ADR, alte peste 1.000 de proiecte au fost depuse și își așteapta finanțarea. Agentia de Dezvoltare…

- Pensiile vor inregistra o ușoara creștere de la jumatatea anului viitor. Majorarea va fi cuprinsa intr-un proiect de ordonanța de urgența a Guvernului, care prevede creșterea punctul de pensie cu 10% (cu 100 de lei in plus fața de cat este in prezent), din iulie 2018. Astfel, acesta va ajunge la 1.100…

- Hidrocanal SRL din Bistrita a „ciugulit” cateva zeci bune de milioane de lei din afacerile pe bani publici, fiind antreprenorul general la una din cele mai mari lucrari finantate din fonduri europene nerambursabile, beneficiar fiind Aquabis SA, societate aflata in subordinea Consiliului Judetean Bistrtita-Nasaud.…

- Presedintele PSD a declarat ca majorarea punctului de pensie se va face așa cum a fost prevazuta in programul de guvernare.'Sa nu riscam sa fim intr-o confuzie. Ceea ce ne-am asumat in programul de guvernare ca ritm de creștere a pensiilor nu este afectat. Punctul de pensie crește așa…

- Matius Ichim este un arhitect din Bucuresti care a creat o casa minimalista pentru orasenii care cauta linistea in jungla urbana. A denumit-o Chillya, are 4,5 metri patrati si foarte putine dintre obiectele cu care suntem obisnuiti zi de zi.

- "Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei - vom participa la toate dezbaterile! Prioritara devine foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor Hotararii pilot, pronuntata de CEDO, referitoare la conditiile din penitenciare. Comisiile din penitenciare sunt pregatite…

- Gigi Becali a insinuat ca Voluntari s-ar da la o parte din fața celor de la FCSB : ”Pandele e naționalist roman, ține cu mine, nu cu CFR Cluj”. Gigi Becali a facut show la intrarea de la stadionul din Voluntari, unde a venit sa-și vada echipa jucand pe stadionul unde s-a inauguraat nocturna. Gigi Becali…

- Cartele noi la metrou incepand de duminica, 15 octombrie, atunci cand calatorii vor putea achiziționa cinci noi tipuri de titluri de calatorie. Metrorex introduce din 15 octombrie spre achizitionare cinci noi titluri de calatorie cu metroul: cartela cu o calatorie, abonamentul anual si cartelele pentru…