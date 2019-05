Un baby-schi va fi amplasat in stațiunea montana Parang. Un investitor privat a solicitat administrației locale de la Petroșani concesionarea unor suprafețe de teren in masivul Parangul Mic, Zona B, in zona cabanei ANEFS. Conform planului urbanistic general al municipiului Petroșani, destinația zonei este zona partie ski.

Investitorul are la dispoziție 12 luni de la data emiterii autorizațiilor pentru a incepe lucrarea, iar concesiunea este valabila 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Colaborator