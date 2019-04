Stațiunea montană Parâng ar putea avea sistem de canalizare Stațiunea montana Parang ar putea beneficia de rețea de apa și canalizare. Consilierii locali de la Petroșani au aprobat alocarea finantarii din bugetul local al Municipiului Petrosani pe anul 2019 a unui studiu de fezabilitate privind realizarea infrastructurii de alimentare cu apa potabila si a celei de canalizare, preluare si transport a apelor uzate menajere in Statiunea turistica Parang-Petrosani. Este una din masurile identificate de Comisia pentru Parang care are ca obiectiv analiza și stabilirea unor demersuri pentru rezolvarea problemelor create de sursele de apa bruta și lipsa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

