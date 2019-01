Stațiunea Durău a ratat și Crăciunul pe vechi Astazi, in prima de Craciun pe vechi, in Stațiunea Durau era mare liniște deși, cu ani in urma, locul era ințesat de moldoveni care veneau sa-și petreaca sarbatorile de iarna la frații lor de peste Prut. Asta pana ce s-au lamurit ca exista destinații mult mai tentante decat stațiunea de la poalele Ceahlaului, unde nu se intampla, practic, nimic in sezonul rece. Singura atracție compatibila cu sporturile de iarna – partia de schi – nu era deschisa decat pentru sanii. Inca se fac probe la telescaune, in vederea obținerii autorizației ISCIR, ceea ce este posibil sa se intample pe parcursul acestei… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

