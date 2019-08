Statiunea Albac din Muntii Apuseni este in aceste zile capitala turismului rural romanesc gazduind Targul National de Turism Rural, cel mai longeviv și mai important targ de acest fel din Romania. Targul reunește reprezentanții din turism la nivel regional și național care promoveaza oferta zonelor cu potențial in ceea ce privește turismul rural. Evenimentul cuprinde in cele doua zile expoziții cu oferta turistica dar și un targ al meșterilor populari, demonstrații gastronomice și spectacole de folclor romanesc autentic. Targul National de Turism Rural a fost deschis oficial, sambata, la ora…