- Daca in sudul tarii, ploaia inghetata a fost un cosmar, la munte zapada a luat-o la vale si a blocat drumuri, iar sute de turisti au ramas izolați in statiuni. In Bucegi e cod rosu de avalansa iar partiile de la inaltime sunt inchise. In timp ce in statiunea Ranca, troienele ating si sapte metri…

- Drumurile judetene 183 si 183A din Maramures au fost inchise, vineri seara, temporar circulatiei rutiere din cauza copacilor prabusiti pe carosabil, dar si a riscului producerii de avalanse a anuntat, pe...

- Peru a inchis 33 de porturi din cauza valurilor anormale care au antrenat sambata incursiuni ale apelor marii pe uscat, pana la 50 de metri intr-o statiune turistica, un fenomen fara legatura cu tsunami-ul care a lovit Indonezia, a anuntat duminica guvernul de la Lima, relateaza AFP, relateaza Agerpres."Ca…

- Separatisti catalani si veste galbene franceze au amenintat joi sa blocheze cu incepere de vineri numeroase axe rutiere intre Franta si Spania, au facut cunoscut organizatorii.Autostrada si principala axa rutiera urmeaza sa fie blocate de cele doua parti ale frontierei.

- Traseul turistic din Cheile Tisitei a fost inchis, luni, din cauza riscului de avalansa, potrivit Serviciul Public Judetean Salvamont Vrancea. ‘Traseul turistic din Cheile Tisitei a fost inchis. Incercam sa fim precauti, din cauza riscului de avalansa. Traseele noastre montane sunt micute si nu zapada…

- Avand o rezervatie naturala de 29 de zimbri, Vama Buzaului din judetul Brasov, unde se gaseste si Cascada Urlatoarea, a devenit oficial statiune turistica. Vinerea trecuta a fost dezvelit panoul indicator la intrarea in localitate. Pentru...

- Spania va vota impotriva acordului incheiat de UE cu Marea Birtanie privind Brexitul, in cazul in care prevederile referitoare la Gibraltar nu vor fi amendate. Anuntul a fost facut de premierul spaniol Pedro Sanchez in timpul unei conferinte pe teme economice. "Daca prevederile referitoare la Gibraltar…

- Guvernul a adoptat, ieri, o hotarare promovata de Ministerul Turismului, prin care s-a aprobat atestarea a 11 localitați din Romania ca stațiuni turistice de interes local. Printre acestea se afla și localitațile gorjene, Novaci și Polovragi. „Noul statut le va ...