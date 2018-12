Staţiune de schi, premiu la tombolă Castigatorul se va putea bucura de acest premiu singur sau impreuna cu 999 de prieteni, dintre care 222 vor putea petrece si noaptea in statiune. Valoarea premiului este estimata la cel putin 100.000 de franci (89.000 de euro) iar statiunea care organizeaza aceasta competitie sustine ca este prima de acest fel din Elvetia.



"Am vrut sa oferim ceva special care este personalizat pentru zona noastra", a declarat Henrik Vetsch, directorul general al statiunii de ski Heuberge AG. Acesta a declarat ca este curios daca castigatorul va decide sa se bucure singur de partiile de schi sau impreuna…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

