Staţiune de la Marea Neagră, lovită de inundaţii. Mii de români merg acolo anual Zonguldak, una dintre statiunile din Turcia preferate de romani pentru a-si petrece concediul, a fost lovita in cursul zilei de joi de inundatii masive, potrivit observator.tv. Strazile au fost acoperite de ape si noroi, iar turistii au primit indicatii sa ramana inchisi in hoteluri pana la momentul in care situatia se va ameliora. Sunt pagube insemnate, dar localnicii s-au obisnuit deja, nefiind prima data cand statiunea este lovita de inundatii in ultimii ani. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

