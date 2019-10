Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au o suma medie de 5.881 euro de persoana disponibila pentru cheltuieli si economii in acest an, cu aproximativ 60% sub media europeana, potrivit studiului lansat de firma de cercetare de piata GfK. In Bucuresti, puterea de cumparare este mult mai mare decat in restul tarii, fiind la nivelul…

- In Europa suma medie de persoana disponibila pentru cheltuieli și economii in 2019 este aproape tripla in comparație cu Romania. Vestea buna este ca in trei județe puterea de cumparare a crescut cu 14% in comparație cu aul trecut. Iata unde traiești cel mai bine in Romania.

- „Universal Basic Income” (asigurarea unui venit minim garantat pentru toți cetațenii, fara vreun contraserviciu) este un concept care preocupa tot mai multa lume, dar in Romania nu e cunoscut nici chiar la nivelul președintelui țarii. Dovada: la o conferința cu studenții romani din strainatate, Klaus…

- Conform studiului anual realizat de compania de consultanța GfK pentru anul 2018 si dat publicitatii miecuri, puterea de cumparare a celor din Bucuresti, Cluj, Timis si Ilfov este cea mai mare din tara, cu peste 20 la suta peste media nationala. Salajul se situeaza sub aceasta medie, undeva in al saselea…

- Venitul net anual pe cap de locuitor a crescut, in Romania, cu 18%, in cursul anului 2018, pana la valoarea de 5.083 de euro, de la 4.556 de euro in 2017 si 4.181 euro, in 2016, iar Bucuresti, respectiv...

- Puterea de cumparare a romanilor a crescut in 2018 cu 18%, la nivel de tara, dar diferențele dintre regiuni se adancesc. Avem cateva judete care se dezvolta tot mai mult de la un al la altul, dar si altele care in fiecare an sunt la coada clasamentului, cu salarii foarte mici.

- Venitul net anual al romanilor a crescut cu 18%, in cursul anului 2018, pana la valoarea de 5.083 de euro, de la 4.556 de euro in 2017 si 4.181 euro, in 2016. Capitala și judetele Cluj, Timis si Ilfov,...

- 'La nici patru ani de la mult-asteptata reducere a TVA la alimente, introducerea de supra-taxe in industria alimentara este ilogica si va afecta serios puterea de cumparare a populatiei, in special a acelor categorii sociale cu venituri medii si mici. Suprataxarea va avea un impact negativ asupra…