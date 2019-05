Statisticile INS se bat cap in cap: rata oficiala a somajului in Romania este la minime istorice, dar o treime din populatia apta de munca este inactiva

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Romania a coborat la 3,19% la finele lunii martie, in scadere cu 0,63 puncte procentuale comparativ cu februarie, potrivit datelor publicate astazi de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Astfel, numarul total de someri a fost de aproximativ 278.000, in scadere cu peste…

- Rata somajului in Romania a coborat la 3,19% la finele lunii martie Foto: Arhiva. Rata somajului în România a coborât la 3,19% la finele lunii martie, în scadere cu 0,63 puncte procentuale comparativ cu februarie, potrivit datelor publicate astazi de Agentia Nationala…

- Somajul din Romania. Cine sunt romanii cu adevarat afectati de lipsa locurilor de munca. Ultimele informatii oficiale. Rata somajului a fost de 2,1% in cazul persoanelor cu studii superioare. Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) in randul tinerilor (15-24 ani). Pe sexe,…

- Asistența sociala este un sector despre care se vorbește mult dar care nu are suficient de mulți specialiști angajați in campul muncii. Patru comune din județul Iași nu au asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar. Aparent lipsite de importanța, aceste persoane au un rol deosebit…

- ​Angajatorii din România au suportat cea mai mare creștere procentuala a costului forței de munca din Uniunea Europeana în trimestrul al patrulea al anului 2018 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, releva cele mai recente date disponibile, publicate marți de Biroul european…

- Cine va mai ramane sa lucreze in Romania? Expertii care avertizeaza ca, in 5 ani, vom avea un gol de 500.000 angajati. Asta in conditiile in care, la noi, rata somajului este mult sub cea din alte state membre ale Uniunii Europene. Nu insa si in cazul tinerilor sub 25 ani, unde rata somajului a sarit…

- Aviz pozitiv in Senat: Garzile incluse in pensii, pensionare anticipata de la 57 de ani pentru medici și asistente. Comisia pentru sanatate din Senat a dat aviz favorabil, astazi, pentru includerea garzilor pentru care s-au platit contribuții sociale in vechimea in munca și pentru pensionarea inainte…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru al anului trecut cu 4.900 fata de trimestrul anterior, pana la 58.800, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica...