Statisticile dezvaluie o scadere record a numarului cetatenilor UE care lucreaza in Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana doreste ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa respecte dupa Brexit regulile blocului comunitar privitoare la ajutorul de stat, mediul si drepturile muncitorilor pentru a preveni situatia in care Londra ar avea un acces incorect la piata unica a UE. UE vede…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu premierul britanic, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia acesteia, au declarat vineri surse pentru Ziare.com. Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra. Pe de alta parte, Klaus Iohannis…

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…

- Razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale, transmit DPA si Reuters. In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP. ''Indiferent de intreprinderea dumneavoastra, a investi in Regatul Unit dupa Brexit va va oferi cea…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare "sunt in mod special acute" in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, citat de Bloomberg. "In toate cele patru tari, valoarea…

- Marea Britanie va incepe lucrul la propriul sistem de navigatie prin satelit pentru a rivaliza cu Galileo al Uniunii Europene, deoarece accesul tarii la informatii ar putea fi restrictionat dupa Brexit, informeaza Sunday Telegraph. Galileo, un program in valoare de 10 miliarde de euro dezvoltat…

- Sondajul online lansat de Uniunea Europeana privind mentinerea sau renuntarea la practica trecerii la ora de vara a inregistrat 4,6 milioane de raspunsuri inainte de inchiderea sa joi seara, a precizat vineri Comisia Europeana. Milioane de europeni s-au pronuntat, prin intermediul sondajului,…