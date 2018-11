Stiri pe aceeasi tema

- Plata banilor acumulati in cadrul sistemului de pensii private se face deocamdata, tranzitoriu pana la aparitia unei legi de plata sub forma de anuitati, fie ca suma unica, fie sub forma de transe lunare egale pe o perioada de cel mult cinci ani...

- Peste 17.000 de romani au incasat pensie privata de la lansarea Pilonului II pana in prezent, sumele virate ridicandu-se la 149,6 milioane de lei, a anuntat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), prezentand o prima statistica realizata vreodata in acest sens.

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat joi ca fondurile private de pensii au platit catre clienti peste 322 milioane de lei (69,1 milioane de euro) de la infiintare, in 2008, si pana in prezent, informeaza News.ro.APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera…

- Fondurile de pensii private au facut de la lansarea sistemului, in 2008, pana in prezent plati totale de peste 322 milioane lei catre circa 48.000 de beneficiari, respectiv participanti decedati sau iesiti la pensie, arata statisticile realizate de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania.

- Potrivit datelor transmise, marți, de catre Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), între 500.000 de români pâna la un milion nu stiu faptul ca au în contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, ei fiind convinsi ca au mai…

- Valoarea fondurilor de pensii private, cumulat Pilonul II și Pilonul III, era de 10,41 miliarde de euro, la 30 septembrie 2018, cu 6,2% mai mult decat la finele primul semestru, reiese din datele furnizate, marți, de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Pilonul…

- Noul proiect de lege privind sistemul public de pensii nu aduce nicio schimbare pentru cei peste 7 milioane de participanti la Pilonul II de pensii administrate privat, fata de legea pensiilor in vigoare azi, a anuntat miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), scrie…

- Noul proiect de lege privind sistemul public de pensii nu aduce nicio schimbare pentru cei peste 7 milioane de participanti la Pilonul II, arata, intr-o precizare de presa, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).