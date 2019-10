Statistici ingrijoratoare! Iasul ramane fara cele mai cunoscute produse de pe rafturile din magazine. Motivele falimentarii afacerilor sunt halucinante

Stiri pe aceeasi tema

- TARG… Editie a XV-a a targului de toamna se desfasoara in acest weekend in Piata Traian din Vaslui, sub genericul “Zilele Recoltei”. Zeci de producatori locali, dar si din judete precum Iasi, Sibiu, Maramures si Vrancea si-au expus roadele muncii de luni intregi: fructe, branzeturi, miere, must, vin,…

- Hidrologii au emis vineri avertizari cod portocaliu de inundatii, valabile pentru sase judete. Sunt posibile depasiri ale cotelor de inundatie pe rauri din Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii,…

- In Republica Moldova, la fiecare ora, un om face accident vascular cerebral, iar in fiecare o ora si jumatate, o persoana se stinge din viata in urma unui accident vascular cerebral. Specialistii afirma ca circa 80% din accidentele vasculare cerebrale ar putea fi prevenite, transmite IPN.

- • A cumparat gresie si faianta de la un brand renumit • Reprezentanta de la Iasi i-a oferit o surpriza • Ieseanul vrea sa faca plangere si la ANAF • “Am achizitionat si am platit faianta si gresie de la San Marco. Livrarea a fost pe data de 11 iunie, dar o parte dintre ele [...]

- O femeie din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier petrecut, joi, in judetul Vaslui, in urma caruia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), a fost refuzata la internare de reprezentantii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, trimisa cu ambulanta inapoi Vaslui, dupa…

- Un numar de 25 cazuri de infectie cu virusul West Nile si trei decese s-au inregistrat in perioada 3 iunie - 4 septembrie, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. In functie de unitatea teritoriala…

- In fiecare toamna, Iasul devine polul agriculturii din Regiunea de Nord-Est prin organizarea celui mai amplu eveniment dedicat sectorului agricol – Targul pentru Fermieri AGRALIM. In acest an, a XI-a editie a Targului AGRALIM se va desfasura in perioada 19-22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis…