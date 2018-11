Calin Popescu Tariceanu a fost audiat cu usile inchise in Comisia Juridica: Votul sa da saptamana viitoare

Calin Popescu Tariceanu a fost audiat, marti, in Comisia juridica a Senatului, raportul privind inceperea urmaririi penale in dosarul in care e acuzat de luare de mita urmand sa fie votat… [citeste mai departe]