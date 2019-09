Stiri pe aceeasi tema

- Sute de crime raman an de an nesoluționate pentru ca poliția nu reușește sa gaseasca autorii crimelor. Peste 600 de criminali neidentificați sunt in libertate și exista oricand posibilitatea de a comite un nou atac. Statistica a fost realizata in anul 2018 și conform tabelului prezentat in videoclip,…

- Cetațeanul olandez suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții (Dambovița) mai fusese in Romania de cel puțin patru ori, a declarat, marți dimineața, procurorul general interimar Bogdan Licu.

- O noua disparitie urmata de crima a socat din nou Romania in acesta seara. La circa doua luni de la tragedia de la Caracal, o fetita de 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii a disparut vineri,20 septembrie 2019 si a fost cautata mai bine de 48 de ore pentru a fi gasita in cele […]

- O noua disparitie urmata de crima a socat din nou Romania in acesta seara. La circa doua luni de la tragedia de la Caracal, o fetita de 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii a disparut vineri,20 septembrie 2019 si a fost cautata mai bine de 48 de ore pentru a fi gasita in cele […]

- Fostul președinte Traian Basescu a oferit o prima reacție duminica, la Romania TV, cu privire la dezvaluirile ca fostul șef interimar al IPJ Olt, Nicolae Alexe, incerca sa obțina informații de la interlopi in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu,

- Fostul șef al Poliției Capitalei și fost șef al Serviciului Omoruri, Lucian Guran, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca un caz de crime in serie care seamana foarte mult cu cel de la Caracal s-a petrecut in București, in 1992. Criminalul era tot taximetrist de ocazie și acționa la Gara de Nord.„In…

- 'Vazand ca nu mai avem nici ministru, ca seful Politiei este demis, ca si la Jandarmerie este o situatie incerta, iar Romania are nevoie de stabilitate, noi reunim liderii, ca sa mergem la primul ministru, sa intelegem ce este de facut, pentru ca suntem si noi aruncati dintr-o parte in alta, ca Politia…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…