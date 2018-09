Statistici alarmante: Numărul studenÈ›ilor s-a redus drastic în Moldova Astfel, în timp de opt ani, numarul studenților în universitați s-a redus cu aproape 40%. Din sistemul universitar au plecat în ultimii ani în jur de 23% dintre profesori. Situația este similara și în ceea ce privește numarul absolvenților școlilor și liceelor. În timp de opt ani, numarul acestora s-a redus cu aproape 30%. În țara sunt în total 29 de universitați, dintre care 19 sunt de stat, iar 10 — private. Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

