- Cel puțin doua din zece mașini asigurate in Romania, adica peste 1,1 milioane de autovehicule, au RCA pentru cel mult o luna, arata statisticile oficiale. In cazul persoanelor fizice, procentul asigurarilor pe o luna este chiar mai mare și exista deja portofolii unde el il depașește pe cel al polițelor…

- De astazi se aplica aceasta lege! Milioane de romani sunt obligați sa se supuna. In caz contrar, persoanele in cauza risa sa primeasca amenzi usturatoare. Vineri, actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, iar sambata, 17 martie, incepe sa se aplice. Este vorba despre Legea nr. 62/2018 privind…

- Situația la zi privind achitarea de catre cetațeni și persoanele juridice a impozitelor și taxelor in municipiu este una satisfacatoare, mai ales in cazul persoanelor juridice. Daca sumele incasate de la cetațeni sunt ceva mai mici fața de aceeași perioada a anului trecut, in cazul firmelor sumele achitate…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Referindu-se la situația stadioanelor pentru Euro 2020, fostul internațional Gica Popescu, consilier guvernamental privind organizarea CE de peste doi ani in Romania, a spus ca situatia de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu.…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Un raport Euostat, publicat vineri, arata ca aproape unul din zece angajatii europeni traieste la limita saraciei, iar situatia cea mai grava este în România.Astfel, raportul urmateste datele din 2016 si arata ca riscul de saracie este aproape dublu în cazul persoanelor…

- O statistica intocmita si publicata vineri de Eurostat arata ca Romania sta cum nu se poate mai prost la capitolul risc de saracie in ceea ce-i priveste pe oamenii care au un loc de munca. Potrivit datelor din statistica amintita, Romania ocupa primul loc in randul statelor UE care inregistreaza un…

- Desi trecem printr-o perioada importanta de crestere, atat la nivelul PIB-ului, cat si la nivelul companiilor din Romania, revenirea econo­miei nu este pe masura potentialului si pe masura asteptarilor, in special din cauza dinamicii investitiilor publice, a declarat Alexandru Reff, country managing…

- Sistemul informatic al ANAF se afla intr-o situatie mult mai precara decat stiau multi contribuabili. In cazul persoanelor fizice, cel putin, situatia este halucinanta: declaratiile depuse de acesti contribuabili prin Spatiul Privat Virtual (SPV) erau, pana de curand (desi nu este sigur ca situatia…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- Politistii de imigrari din Galati, in urma activitatilor intreprinse, in prima jumatate a lunii februarie a.c., au depistat 12 cetateni straini care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei. In 11 cazuri au fost emise decizii de returnare prin care strainii sunt obligati sa paraseasca tara…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Guvernul pregatește o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Inapoi la parinti... Un sfert dintre românii aflati într-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data înapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti.…

- Rețelele medicale private se extind in Transilvania Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de familia Marcu, a demarat o serie de investitii in extinderea capacitatii operationale a patru spitale din portofoliu, doua din Bucuresti si alte doua din Brasov si din Cluj, cu finalizare in…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit pana…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat al Romaniei Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un „avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform Agerpres.

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 erau active la nivel national 1.693.006 asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID Romania), societatea privata care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor.…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat, vineri seara, ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…