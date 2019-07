Stiri pe aceeasi tema

- Turismul romanesc a generat creșteri substanțiale in economie grație masurilor luate de Executiv in ultimul an. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, in primele 3 luni ale anului, turiștii straini au cheltuit aproximativ 1,3 miliarde de lei, o creștere cu 162,5 milioane de lei fața…

- Productia industriala a crescut in primele patru luni din 2019 cu 0,8% (serie bruta), comparativ cu perioada similara din anul precedent, fiind sustinuta de industria extractiva (+2,2%) si industria prelucratoare (+1,3%), conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Productia…

- Resursele de energie primara au crescut cu 0,9%, in primele patru luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au scazut cu 6,7%, fata de aceeasi perioada din 2018, releva datele provizorii ale Institutului National de Statistica (INS) remise miercuri AGERPRES. Principalele resurse de energie…

- Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut ca serie bruta cu 0,2% si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,4%. In perioada 1.I – 31.III.2019, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2018, productia industriala…

- Afacerile din industrie s-au majorat cu 6,6%, in primul trimestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2018, ca urmare a rezultatelor inregistrate de industriile extractiva si prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Potrivit statisticii, în intervalul…

- Datele Bitorului Național de Statistica pe luna februarie 2019 arata o creștere cu 3,8% a poducției industriale, în raport cu perioada similara a anului trecut. Potrivit BNS, saltul se datoreaza creșterii producției industriale în industria extractiva (+59,3%), în industria prelucratoare…

- Productia industriala a scazut cu 0,2% in zona euro si a stagnat in Uniunea Europeana (UE 28), in luna februarie 2019 comparativ cu ianuarie 2019, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Polonia (1,7%), Bulgaria (1,5%),…