Statistica isi prezinta scuzele pentru schimbarea pe tacute a indicatorilor din constructii. Rectificarile au fost determinate de operatiunile de mare complexitate si amploare de recalculare, potrivit reglemetarilor UE

- Fața de aceeași luna a anului 2017, volumul lucrarilor de construcții a crescut, atat ca serie bruta, cat și ca serie ajustata in funcție de numarul de zile lucratoare și de sezonalitate, cu 7,8%, respectiv cu 4,2%, conform unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Volumul cifrei de afaceri in comerțul cu autovehicule și motociclete a scazut in luna ianuarie 2018 cu 21,5%, pe serie bruta, și cu 3,6% pe serie ajustata, comparativ cu luna precedenta, in special ca urmare a rezultatelor inregistrate in comercializarea autovehiculelor și in comerțul cu piese și accesorii…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Cifra de afaceri din industrie s-a majorat, in termeni nominali, in ianuarie, cu 20,7% in comparatie cu aceeasi luna din anul 2017, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cea mai importanta crestere a fost consemnata in industria prelucratoare (+21,9%),…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei au insumat anul trecut 77,96 miliarde lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala…

- Consumul privat va decelera in trimestrele urmatoare, pe fondul disiparii impactului masurilor din Noul Cod Fiscal si rebalansarii politicii economice pe plan intern, intr-un context international caracterizat prin acumularea de semnale de maturitate pentru ciclul post-criza, este de parere Andrei…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Un sondaj realizat de catre Institutul National de Statistica (INS) pe un esantion de peste 8.000 de respondenti, manageri in industrie, constructii, comertul cu amanuntul si servicii arata estimari optimiste pentru perioada februarie – aprilie in economie. Asta inseamna: creștere…

- un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania. Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul…

- Managerii estimeaza o crestere moderata in toate domeniile economiei, o stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% in 2017 comparativ cu anul 2016, insa lucrarile de constructii noi au crescut cu 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Pe elemente de ...

- Populația Romaniei a scazut, in 2017, cu aproape 70.000 de persoane (69.279), din cauza natalitații in declin. Prin comparație, in 2016, declinul demografic al țarii a fost de 54.316 persoane, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Și daca ne uitam pe luna decembrie a lui 2017, vom observa…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Rata anuala a inflatiei a fost in ianuarie de 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013.

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Salariul mediu net a urcat anul trecut cu 11,7%, in timp ce in administratia publica, salariile nete au urcat cu viteza dubla, cresterea fiind de peste 24%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, citate de Hotnews.ro. Astfel, cresterea medie in toate sectoarele economiei…

- O stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii si o majorare a a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul sunt tendintele in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie - martie 2018 identificate de managerii sondati de…

- O serie de statistici prezentate publicului larg de Institutul Național de Statistica arata ca Ialomița se afla intr-un proces intens de imbatranire. Acest aspect genereaza un grad ridicat de depopulare al localitaților, din cauza numarului mare de decese inregistrat la nivelul județului. In perioada…

- USR Brasov a lansat sambata platforma online angajatlastat, destinata profesionistilor din companiile si institutiile de stat, care pot propune solutii la problemele cu care s-au confruntat in activitatea lor, de-a lungul timpului. Inițiativa inființarii portalului ii aparține senatorului Allen Coliban,…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citat de economica.net. La finele anului 2016, in ...

- Institutul National de Statistica anunța conferinta de presa privind perspectivele de dezvoltare ale agriculturii romanesti prin prisma rezultatelor Anchetei Structurale in Agricultura 2016 (ASA 2016). Ampla cercetare statistica intercenzitara, ale carei rezultate sunt date acum publicitatii, ASA…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- Salariul mediu, cu 3% mai mare in noiembrie 2017 fata de luna precedenta. Domeniile cu cele mai mari cresteri In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fata de aceeasi luna a anului anterior, ritm incetinit fata de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Datele publicate in…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Institutul Național de Statistica spune așa: in 2016 rata saraciei relative a fost de 25,3%, ceea ce inseamna ca peste cinci milioane de romani traiesc in gospodarii ale caror venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din media veniturilor disponibile pe adult – echivalent (adica…

- Centrul Operativ de Urgența al Ministerului Sanatații colaboreaza cu Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” pentru redirecționarea cu prioritate a pacienților care necesita ventilație mecanica catre alte spitale , situația urmand sa fie rezolvata pana in 8 ianuarie, anunța Ministerul…

- Managerii companiilor estimeaza pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018 o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comert si servicii si o scadere a volumului productiei in constructii. Estimarile de stabilitate sunt facute si in ceea ce priveste numarul de salariati,…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut usor in al treilea trimestru al acestui an la 70,3%, de la 70,5% in al doilea trimestru trimestru din 2016, si a ramas in…