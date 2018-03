Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Reuniunea regionala consulara din cadrul campaniei "Dialog cu diaspora - 2018" are loc de vineri pana duminica, la Bonn si este condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cosmin Dinescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres.Potrivit sursei citate, este…

- Romania si alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie si Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement.

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, cauta firme și instituții timișene care sa participe in mod activ la derularea sesiunii 2018 a Sub-programului Pioneers into Practice, prin…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Conventia Consiliului Europei impotriva traficului de organe a intrat in vigoare joi in primele cinci state care au ratificat-o: Albania, Republica Ceha, Malta, Republica Moldova si Norvegia, informeaza un comunicat al Consiliului Europei. Alte 17 state au semnat, dar inca nu au ratificat…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

- CCIA Timiș face inscrieri pentru o noua sesiune Pioneers into Practice. Cei selectați vor lucra timp de cateva saptamani intr-o firma sau organizație din Germania, Italia, Ungaria, Portugalia, Malta, Cipru, Slovenia, Spania, Bulgaria, Serbia, UK&Irlanda, Polonia, Finlanda, Estonia sau Letonia.

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat.

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, demareaza inscrierile pentru sesiunea 2018 a sub-programului Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componenta…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- "Reuniunea este una informala, iar prim-ministrul Michel a dorit sa invite lideri din diferite regiuni, fara sa existe alte criterii specifice", au precizat sursele citate, in contextul in care 12 lideri europeni urmeaza sa se intalneasca joi seara la Val Duchesse cu premierul belgian, o reuniune…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- Cel mai ridicat procentaj de copii de 12 ani sau sub aceasta varsta care au beneficiat in 2016 de servicii oficiale de ingrijire a copilului se inregistreaza in Danemarca (86%), Suedia (70%), Marea Britanie (65%) si Germania (64%), iar cel mai scazut in Letonia (1%), Croatia (2%), Slovacia (3%),…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios, care masoara…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica, Eurostat. Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Romanii, printre europenii cu cu cel mai mare numar de ore muncite pe saptamana Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), un angajat cu norma intreaga din Uniunea Europeana a lucrat anul trecut in medie 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei state membre UE au inregistrat in perioada iulie - septembrie 2017 o crestere a datoriei guvernamentale ca raport din PIB, in timp ce in 24 state membre (inclusiv in Romania) datoria guvernamentala a coborat iar in Letonia a ramas stabila. Cel mai…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si de faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele Autoritatii, Sorin Grindeanu. "Tinand cont de volumul…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Andreea Moldovan a preluat de la 1 ianuarie conducerea Avon Cosmetics Romania, revenind in tara dupa ce in ultimii sase ani a administrat operatiunile companiei pe alte piete internationale. Numirea Andreei Moldovan vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care condus afacerea din Romania…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei…

- Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita mobilitatea transnaționala, prin intermediul Cardului European pentru Dizabilitate acordat persoanelor cu dizabilitați, precum și recunoașterea beneficiilor din Romania pentru persoanele cu dizabilitați din alte țari membre UE participante…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, arata datele Institutului National de Statistica (INS), citate de Agerpres. "În România, inegalitatea veniturilor este superioară mediei pe ansamblul…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agentiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numarul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Atacantul…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 936 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, în Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de muncă…