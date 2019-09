Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.450 de condamnati definitiv la pedepse cu inchisoare cu executare se afla in libertate, fiind dati in urmarire la nivel national si international, se arata intr-un raspuns al Ministerului de Interne (MAI) transmis deputatului Robert Turcescu.

- Ancheta in cazul Caracal continua, iar acum Gheorghe Dinca, cel banuit ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, va fi supus unei analize psihocomportamentale, ce va avea loc la Inspectoratul General al Poliției Romane.

- Proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului de Interne și prevede inființarea Unitații centrale persoane disparute, informeaza G4Media.ro. Aceasta va avea structuri specializate in cadrul fiecarui inspectorat județean de poliție, cu un…

- Uniunea Salvati Romania cere demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, considerand ca acesta "nu poate duce MAI spre depolitizare si reforma profunda" si dezaproba modul in care reprezentantii Politiei Romane au tratat Parlamentul in contextul audierilor convocate la Comisia de aparare din Camera…

- USR considera ca Nicolae Moga nu este calificat pentru funcția de ministru de Interne și ca, in MAI, incompetența se rasfrange de sus in jos, de la ministru la subordonați, a transmis formatiunea, luni, dupa audierea prim-adjunctului STS in comisia de aparare din Camera Deputatilor. "Sub conducerea…

- Fiecare al cincilea condamnat la inchisoare nu este, de fapt, dupa gratii. Asta reiese din datele Politiei Romane, care mentioneaza ca din cei 4.450 de condamnati la inchisoare care fug de pedepse, cei mai multi sunt plecati din tara. Tabloul este complet daca raportam numarul fugarilor la cel al…

- O condamnare la inchisoare cu executare, trei cu suspendare condiționata și o amenda administrativa pentru un prejudiciu de 600.000 de lei Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala din afaceri cu fier vechi in care au fost judecați patru membri ai unei…