Statistică europeană: 1,7 milioane de români n-au muncit nicio zi! Un studiu al celor de la Eurostat, informeaza ca din cele 12,3 milioane de persoane cu varsta intre 18 și 64 de ani din Romania, peste 1,68 de milioane susțin ca nu au lucrat niciodata! Procentual, cifra reprezinta 13,6% din total, a informat edupedu.ro. Analiza datelor arata ca 705.000 au studii elementare (cel mult 8 clase), iar 902.000 au studii medii (liceu). Persoanele cu studii superioare care nu au lucrat niciodata sunt 73,5 mii. Ancheta Eurostat asupra forței de munca in 2018 ofera informații despre intreruperea muncii pentru creșterea copiilor și a fost facuta asupra intregii populații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

