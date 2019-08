In plin scandal privind existența unei vechi și ample rețele de trafic de persoane in Județul Olt, DIICOT prezinta o statistica infioratoare ce vizeaza infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori la nivelul intregii țari. Astfel, DIICOT anunța ca “ exista la nivelul intregii țari, 964 de dosare ce vizeaza infracțiunile de trafic de The post Statistica DIICOT: Peste 1600 de dosare de trafic de persoane, trafic de minori și pornografie infantila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .