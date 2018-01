Stiri pe aceeasi tema

- Dinya Rasool a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. "Fața imi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul imi pulsa și era plin de puroi. Ma simțeam ca un monstru", a marturisit tanara. Specialistii avertizeaza. Vopseaua de par creste riscul de cancer Intamplarea…

- In sfarsit politia a rezolvat cazul unuia dintre cei mai mari criminali in serie din istorie, Robert Pickton, un fermier in varsta de 68 de ani, de langa Vancouver, care a ucis 49 de femei, majoritatea prostituate. Finalizarea cazului a fost posibila cu ajutorul unui politist sub acoperire care a stat…

- Tatal Alexandrei, tânara ucisa cu mai multe lovituri de cutit de fostul iubitul, subofițerul MApN Florin Oprea, povesteste ca fiica lui era terorizata de barbatul cu care avea si o fetita de 4 ani.

- Zarurile in PSD par sa fie aruncate in privința echipei Dancila. Se știe cine pleaca și cine ramane din cabinetul Tudose. Batalia se duce pe portofoliile ce vor fi vacantate luni, in ședința Comitetului Executiv al partidului. Partenerii de guvernare nu au emoții legate de miniștrii lor dar le cer social-democraților…

- IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 s-a autosesizat și anunța ca investigheaza relatarile mai multor femei care au nascut și sunt nemulțumite de calitatea serviciilor acordate de instituție. Rezultatele vor fi publicate in data de 23 ianuarie.

- Viorica Dancila, desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de premier, are 53 de ani, iar de noua ani este europarlamentar. Ea este din Videle, a fost mai intai profesoara si este membru PSD din 1996, fiind, pe rand, presedintele Organizatiei de Femei PSD Videle, consilier local la…

- Partenerii de coalitie ai PSD au anuntat ca sunt de acord cu propunerea acestora ca Viorica Dancila sa fie premier. ALDE considera ca este o propunere foarte potrivita, dupa cum declara vicepresedintele Aliantei, ministrul de externe, Teodor Melescanu: „In primul rand, este o doana, ceea ce ar reprezenta…

- Personalitate marcanta a lumii medicale romanesti, recunoscuta si pe plan international pentru performantele sale, Maria Cutarida-Cratunescu, nascuta la Calarasi, a intrat in istorie. A facut studii la Montpellier si la Paris, rezultatele ei exceptionale fiind intens mediatizate in strainatate.

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 12 femei din Coreea de Nord au fugit, sambata, cu o ambarcatiune de mici dimensiuni, iar doua dintre ele s-au inecat in raul Mekong, a anuntat un activist sud-coreean pentru drepturile omului, citat de site-ul agentiei Yonhap.

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat ieri, 10 ianuarie a.c., ora 20.45, un barbat, de 33 de ani, din Constanta, care ar fi smuls poseta unei femei, de 55 de ani, pe un bulevard din Constanta.Prejudiciul, constand in mai multe carduri…

- Eugen Stan, politistul pedofil arestat marti pentru 30 de zile si acuzat de cel putin doua agresiuni asupra minorilor a facut o marturisire halucinanta. El le-a spus anchetatorilor de ce victimele sale sunt copiii.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- Ea a fost situata pe locul al 11-lea in clasament, surclasand-o pe Monica Bellucci, precum si pe actritele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion Cotillard si Lupita Nyong'o.

- O femeie de 67 de ani, bolnava, a fost batuta in fiecare zi de propriul nepot, cu pumnii si cu un cleste pentru soba, iar in cele din urma a decedat. Ancheta care a dus la condamnarea tanarului arata cruzimea la care victima a fost supusa timp de mai multe luni.

- Dupa ce a prezentat emisiunea „Femei de 10, Barbați de 10” la TVR 2, cu Marina Almașan, realizatorul de televiziune a decis sa paraseasca postul public. Mircea Radu va fi gazda unui reality-show gen “Miss Fata de la țara”, emisiunea care s-a difuzat acum mai multi ani la Prima TV. Marina Almașan, partenera…

- Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei se indreptau catre serviciu. Printre victime se numara si niste femei care treceau cu masina pe langa locul atacului. Conforn Reuters, Statul Islamic a revendicat atacul prin agentia de sa de presa, Amaq. Numarul…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu (49 de ani), care a prezentat timp de trei sezoane emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“ la TVR 2, cu Marina Almasan, se intoarce, dupa opt ani, la postul de televiziune care l-a consacrat, Antena 1.

- Realizatorul Mircea Radu se intoarce la Antena 1, informeaza paginademedia.ro. Mircea Radu si-a prezentat demisia de la postul public de televiziune, el realizand emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10” la TVR 2, impreuna cu Marina Almasan. “Momentan, suntem in discutii cu Mircea Radu, legate de format…

- Era atat de beat incat nici nu a realizat ce a facut. Este vorba de un sofer, in stare avansata de ebrietate, care a lovit doua femei care aveau copii in brate pe o trecere de pietoni din sectorul Botanica al Capitalei.

- Liberalii s-au adunat pentru a alege liderul Organizației de Femei, dar batalia s-a transformat rapid intr-un razboi al liderilor partidului.La acest Congres, Vasile Blaga o susține pe Cristina Traila, in timp ce Ludovic Orban o susține pe Florica Cherecheș. Intre cei doi lideri se da o batalie…

- In perioada 11-15 noiembrie a avut loc la Liceul Tehnologic Economic de Turism o noua intalnire cu elevii si profesorii europeni in Proiectul Erasmus + Promoting National Identity in European Context through Customs andTraditions. Partenerii de proiect sunt licee din Ungaria, Portugalia si Suedia. Proiectul promoveaza…

- Alexandru Arsinel a trecut prin momente extrem de grele, dupa ce au murit colegele sale de scena, Stela Popescu si Cristina Stamate. Actorul a avut si el probleme de sanatate care l-au asuns din urma. Saptamana trecuta, Arsinel a suferit o interventie pe cord.

- Alina Ciucu, tanara de 25 de ani din localitatea doljeana Ostroveni, ucisa in statia de metrou Dristor, ajunsese in adolescenta la Bucuresti si traia impreuna cu prietenul ei, alaturi de care visa sa se realizeze.

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, in urma serviciilor oferite gratuit de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 4.620 someri, din care 1.866 femei. De la inceputul anului, au fost incadrați in munca 4.620 șomeri, respectiv 98,3%, din care 1.866 femei. In functie de diferite criterii,…

- Alina Ciucu, în vârsta de 25 de ani, din Craiova, si-a pierdut viata marti, 12 decembrie, în Bucuresti, dupa ce a fost împinsa în fata trenului, în statia de metrou Dristor.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sosit sambata la Teheran intr-un efort de a obține eliberarea din inchisoare a unei femei cu dubla cetațenie britanica și iraniana, reținuta in Iran din 2016, cu ocazia unei vizite marcate de asemenea de discuții privind dosarul nuclear iranian, relateaza…

- In cadrul galei, colegiul director al ANAA a decis sa premieze partenerii și susținatorii care s-au implicat activ in promovarea obiectivelor dar și care ne-au fost alaturi in proiectele și evenimentele organizate de-a lungul anilor. Pentru promovarea și susținerea antreprenoriatului romanesc au…

- Peste 800.000 de romani poarta numele Sfantului Nicolae, serbandu-si, astazi, onomastica. De asemenea, peste 22.000 de romani cu numele de Nicolae, Nicoleta sau derivate ale acestora sunt nascuti in aceasta zi. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 809.233 de romani poarta numele Sfantului…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu sustine ca i-a fost dureros sa auda din partea primarului interimar de Chisinau, Silvia Radu, acuzatiile precum ca el ar fi maltratat femei, subliniind ca nu si-a permis vreodata asa ceva.

- N. Octavian, de 37 de ani, din Craiova, recidivist, a fost prezentat, ieri, de polițiștii de investigații criminale in fața procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a furat geanta unei ...

- Cristina Stamate a fost considerate una dintre cele mai frumoase actrite din Romania. In tinerete si-ar fi dorit sa devina avocat, dar a fost indrumata catre actorie. Actrita a Teatrului de Revista Constantin Tanase, vedeta a jucat in sute de spectacole.

- Decizia de a calatori catre diverse destinatii nu este intotdeauna o sarcina usoara avand in vedere ca de cele mai multe ori nu este suficient sa stim destinatia inspre care vom calatori. Stilul de viata modern, in care suntem mai mereu pusi pe fuga, nu ne mai permite sa ne ocupam foarte mult de micile…

- JustDoi barbati din capitala au fost condamnati pentru violenta in familie. Potrivit procurorilor, in ianuarie 2017, un barbat, in urma unui conflict cu sora sa, a luat-o pe acesta la pumni, cauzandu-i vatamari corporale medii.

- Medicii de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean au extirpat din abdomenul unei femei o tumora gigantica. Pacienta, care este din localitatea Manoleasa, are 50 de ani si a ajuns la...

- Temperaturile scazute si conditiile climatice precare din timpul iernii fac ca cele mai multe femei insarcinate sa se teama de aceasta perioada. Fiecare anotimp poate influenta starea generala a unei femei insarcinate, insa, grija excesiva si teama de a nu se intampla ceva cu bebelusul din pantece pot…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite, duminica noapte, in timpul unui incident armat care a avut loc la un concert rap care se desfasura la The Masquerade din Atlanta.Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre…

- Mircea Radu nu face chef de ziua lui – implinește 49 de ani pe 15 noiembrie – și are un motiv intemeiat. De fapt, doua: Tudor, de 4 ani, și Clara Elena, care s-a nascut anul acesta și pe care Mircea a botezat-o cu numele mamei lui . Indragita vedeta de la TVR 2, post la care prezinta, alaturi de Marina…

- Școala Gimnaziala ”Ion Pillat” Pitești este, in aceste zile, gazda ospitaliera pentru cateva zeci de elevi si cadre didactice din Marea Britanie, Turcia, Italia si Slovenia, veniti in Arges in cadrul unui schimb de experienta derulat prin proiectul Embracing Everyone, finantat din fondurile programului…

- Parfumuri femei de Black Fridey 2017. Magazinul Elefant.ro continua campania de reduceri pentru mii de produse. Și cum discount-urile ajung și pana la 80 la suta, exista variante pentru buzunarele. Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt magazine care vor avea reduceri si in perioada…

- Trei femei, membre ale PNL, PSD si PMP, vor încerca, duminica, sa adune cel mai mare numar de voturi la alegerile locale partiale pentru functia de primar al comunei Calarasi, din judetul Cluj, dupa ce fostul edil liberal a demisionat în luna mai 2017

- Pantofii cu toc sunt considerati, astazi, simbol al feminitatii si al seductiei. In trecut insa, tocurile au avut alte conotatii si utilitati. In Egiptul Antic, spre exemplu, pantofii cu toc erau purtati de macelari, pentru a nu se murdari pe picioare cu sangele provenit de la animalele sacrificate.

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse ...