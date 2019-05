Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea...

- Alcoolul i-a ridicat adrenalina in sange, iar, acum risca dosar penal. Vorbim despre barbatul din imagini, care la sfarsitul saptamanii trecute, fiind beat la volan, a produs un accident rutier in localitatea Ratus din raionul Criuleni.

- Tonul face muzica și muzica stabilește daca o petrecere reușește sa se incadreze peste timp la categoria „de copiat” sau, dimpotriva, la cea „de evitat”. Indiferent de ocazia pe care o ai, important este sa lași distracția pe mana unor oameni care se pricep sa țina invitații pe ring pana in zorii urmatoarei…

- Celebrul actor Nicolas Cage ar urma sa se casatoreasca pentru a patra oara, la varsta de 55 de ani, relateaza presa americana. Actorul, care are o relație de un an cu Erika Koike, a aplicat pentru o licența de casatorie in Clark County, Nevada. Se pare insa ca lucrurile nu au mers deloc așa cum s-au…

- Podul de langa Circ si viaductul de pe strada Mihai Viteazu din Capitala sunt intr-o stare dezastruoasa si necesita reparatii capitale. Autoritatile locale spun insa ca nu au bani pentru a le reabilita in totalitate.

- Aduse in condiții excelente, tocmai de la Botoșani, de la cea mai mare ferma piscicola din Moldova ( „Lebada”), cele 900 kg de puiet de caras și-au gasit un nou camin. Au fost populate cele doua lacuri de baraj artificial, de pe Bistrița, situate in partea de nord a județului. Prima din acest an, acțiunea…

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dambovita, structura teritoriala a Agentiei Nationale Antidrog la nivelul judetului Dambovita, lanseaza Concursului National „Mesajul meu antidrog”, editia a XVI- a. Proiectul este implementat la nivel judetean, alaturi de institutiile…

- Simona Halep este, incepand de astazi, numarul 2 WTA. Jucatoarea noastra, in varsta de 27 de ani, evolueaza in aceasta saptamana la turneul Premier Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde are un prim meci in turul secund contra canadiencei Eugenie Bouchard. ...